Cégeps en spectacle : Une finale régionale relevée à Joliette!

C’est le samedi 17 mars dernier, devant plus de 300 personnes, que les étudiants de 11 cégeps présentaient 11 numéros lors de la Finale régionale Centre-Est de la 39e édition du concours Cégeps en spectacles.

Cette finale convoitée qui avait lieu à la salle Rolland-Brunelle du Cégep régional de Lanaudière à Joliette a été remportée ex aequo par La théorie des cordes du Cégep de Drummondville et Mégan Brouillard du Cégep de St-Hyacinthe! En plus d'accéder à l'étape ultime du concours, la Finale nationale, les deux participants se sont vus remettre une bourse de 750 $ chacun. La première a été remise par Desjardins et la deuxième par COOPSCO.

Mentionnons l’apport important de l’équipe d’étudiants du Cégep à Joliette qui a assuré l’animation et l’accueil d’une importante foule. Cette dernière a été, tout au long de la soirée, en pleine effervescence pour encourager les participants à livrer des performances hors pair. Le groupe local Les Poules à Colin a joué en deuxième partie du spectacle pendant que l’équipe d’organisation assurait la compilation des votes d’un jury composé d’une vingtaine de personnes. Les participants du cégep auront, quant à eux, livré de très belles performances pour représenter le Cégep régional de Lanaudière. Tout d’abord, Chloé Charbonneau du Cégep à L’Assomption en chant et interprétation a touché un public à l’écoute. Enfin, le groupe local Les Bémols a mis le feu à la scène lors d’une prestation chaleureuse et endiablée. Saluons l’effort de nos étudiants qui ont su livrer des performances à la hauteur de leur travail acharné et de leur persévérance sans bornes. Soulignons que Rosemary Chevrier, la finaliste du Cégep à Terrebonne, était, quant à elle, en compétition lors de la Finale régionale Centre-Ouest qui se tenait à Mont-Laurier.

Cet événement mémorable a été tenu en présence du représentant Mathieu Marsolais pour la députée provinciale Véronique Hivon et du député fédéral Gabriel Ste-Marie et n’aurait pas pu être possible sans la gracieuse participation du RIASQ (Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec), de la Ville de Joliette, de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies et de la Ville de Lavaltrie.