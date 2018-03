Nomination de Jean·Sébastien Martin au poste de directeur général du Centre culturel de Joliette

Mme Claudine Harnois, présidente du conseil d'administration du Centre culturel de Joliette (CCJ), est heureuse d'annoncer la nomination de M. Jean-Sébastien Martin au poste de directeur général. M. Martin entrera en fonction le 3 avril prochain et succédera a M. Gilles Pitre, qui a oeuvré au CCJ pendant plus de 8 ans.

Depuis 2011, Jean-Sébastien Martin est directeur du service de la culture, du patrimoine, des arts et des lettres de la Ville de Lavaltrie. II a développé une solide expertise en matière de diffusion dans un contexte périurbain, particulièrement pour les artistes émergents. Il a d'ailleurs débuté ses premières activités de diffusion dans sa ville natale, Lavaltrie, dès l'âge de 16 ans. Cofondateur du Café culturel de la Chasse-galerie, il y a agi à titre de directeur général et artistique pendant plus de 10 ans. Cette expérience lui a permis de participer a plusieurs événements de réseautage tant au pays qu'a l'international, en plus d'agir à titre de consultant dans différents dossiers. II est également de l'équipe de réalisation du tout nouveau festival LV3 qui conjugue culture, technologies et inspirations.

« Je suis profondément attaché a la région et je suis très enthousiaste d'avoir l'opportunité de tisser des partenariats avec le milieu pour favoriser le rayonnement de notre vie culturelle et le développement économique de Lanaudière », a souligne M. Jean-Sébastien Martin.

La Ville de Lavaltrie est consciente de perdre un gestionnaire de grande qualité. De son côté, la communauté culturelle lavaltroise voit partir un rassembleur ainsi qu'un développeur reconnu par ses pairs et fort apprécié de tous. Tout au long de son parcours, M. Martin a su donner le meilleur de lui-même afin d'assurer la mise en place d'infrastructures et d'activités favorables au rayonnement de Lavaltrie. Le maire, M. Christian Goulet, a d'ailleurs tenu a remercier Jean-Sébastien Martin pour son dévouement hors du commun : « Nous regrettons le départ de notre directeur du Service de la culture, mais plus encore, nous perdons l'un de nos visionnaires. Heureusement, nous aurons encore la chance de le compter parmi nos citoyens engagés et nous savons que cette nouvelle orientation professionnelle lui permettra de s'accomplir au plan personnel. Nous lui souhaitons un grand succès dans ce nouveau défi, et nous saluons le choix du Centre culturel de Joliette ». Détenteur d'un DESS en planification territoriale et développement local, sa grande compréhension des enjeux de développement des arts de la scène en région profitera au CCJ qui souhaite poursuivre l'affirmation d'un leadership rassembleur, au profit de l'ensemble des acteurs culturels.