Un jeune pianiste virtuose de passage à Joliette

C’est avec beaucoup de tristesse que les membres de La Société musicale Fernand- Lindsay - Opus 130 ont appris le décès de l’accordéoniste virtuose, Alexander Sevastian. Son concert devait clore la saison 2017-2018 de la Série classique Fernand-Lindsay, en mai. La Société musicale Fernand- Lindsay - Opus 130 offres toutes ses sympathies à sa famille et à ses nombreux amis.

La Société musicale Fernand- Lindsay - Opus 130 et le Centre culturel de Joliette vous proposent de venir entendre le jeune pianiste Xiaoyu Liu, 21 ans, dans des œuvres de Bach, Chopin, Ravel et Liszt, le dimanche 27 mai à 14h, à la Salle Rolland-Brunelle.

Xiaoyu Liu est né à Paris et a grandi à Montréal. Gagnant du Grand Prix au Concours OSM-Manuvie en 2012 et lauréat du Prix d'Europe en 2015, il a également remporté plusieurs prix et distinctions dans de nombreux concours de piano internationaux.

Il a donné plusieurs récitals au Canada, en Europe et en Asie, et il a partagé la scène avec des orchestres de renom. Il poursuit actuellement ses études avec Richard Raymond au Conservatoire de Musique de Montréal et avec Dang Thai Son à l'Université de Montréal.

Une causerie gratuite associée à ce concert sera présentée par Maurice Rhéaume, le jour même du concert à 12h45, au Foyer de la Salle Rolland-Brunelle.