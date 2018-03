Bosco Naturellement Musical: Appel de dossiers pour les artistes de la relève

En prévision de la 4e édition de la série de spectacles Bosco Naturellement Musical, la période d’appel de dossiers pour les artistes de la relève est officiellement lancée. Cette initiative permettra à de jeunes interprètes, groupes musicaux ou auteurs-compositeurs interprètes de vivre une expérience unique de scène cet été.



La Municipalité de Saint-Charles-Borromée est à la recherche de candidats croyant posséder tous les atouts nécessaires pour assurer la première partie d’un artiste populaire cet été. Tous les genres musicaux sont les bienvenus; suffit de soumettre une candidature complète incluant : une description de l’artiste ou du groupe musical, un devis technique, une photo du ou des candidats ainsi qu’un enregistrement audio ou vidéo d’une pièce musicale avec son titre sur CD, DVD ou lien web.



« La série Bosco Naturellement Musical possède un public conquis depuis trois ans. L’occasion que nous offrons aux jeunes Lanaudois de présenter un spectacle en plein air, sur scène et devant ce public fidèle, se veut un beau tremplin pour la relève culturelle. Nous sommes fiers de contribuer, par le biais de cette activité, à la découverte et à la mise en valeur des jeunes de chez nous », a souligné le maire de Saint-Charles-Borromée, M. Robert Bibeau.



Chaque participant a jusqu’à midi, le vendredi 20 avril, pour poser sa candidature. Les dossiers doivent être acheminés au Service des loisirs par courriel à loisir@st-charles-borromee.org ou remis en personne au centre communautaire Alain-Pagé (comptoir des loisirs). Pour obtenir de plus amples renseignements, on peut aussi communiquer par téléphone au 450 759-3362.



Critères d’admissibilité :

Être un artiste oeuvrant dans les arts de la scène;

Être citoyen lanaudois (priorité aux Charlois);

Être en mesure de présenter un numéro dans le cadre d’une possible audition;

Posséder le matériel nécessaire pour occuper au moins trente (30) minutes de spectacles.