Un camp de jour estival très populaire au Musée d’art de Joliette

Toujours très populaire, le Camp de jour du Musée d’art de Joliette (MAJ) revient du 26 juin au 24 août 2018. L’équipe d’éducateurs et d’animateurs propose aux enfants de 6 à 12 ans un environnement stimulant et encadré ainsi que des ateliers ludiques et éducatifs, des rencontres avec des artistes reconnus, des sorties culturelles, la création d’œuvres à exposer lors de vernissages au Musée et des activités physiques.

Le thème du Camp de jour cette année sera : un été multicolore ! Tout l’été, les jeunes du primaire auront l’occasion de partir à la découverte des chefs-d’œuvre de l’exposition permanente du Musée, Les îles réunies. Grâce à une approche pluridisciplinaire (sculpture, danse, théâtre, musique, peinture), l'équipe d’animateurs fera vivre aux artistes en herbe des activités qui émoustilleront leur imagination et leur créativité. Les parents peuvent inscrire leurs enfants aux neuf semaines du camp, ou encore sélectionner une ou plusieurs semaines, selon les thèmes et les activités qui leur plaisent le plus. Le Camp de jour du MAJ promet des découvertes chaque jour aux jeunes qui souhaitent s’inscrire tout l’été! Les sorties culturelles, les artistes partenaires et les ateliers collectifs diffèrent d’une semaine à l’autre.

Toutes les inscriptions se font en ligne au www.museejoliette.org