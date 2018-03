De Temps Antan en spectacle au CRAPO

Le samedi 17 mars à 20h, le groupe De Temps Antan est en spectacle au CRAPO. Reconnu mondialement, le trio s’empare de la scène avec un nouveau spectacle inspiré de son quatrième album Consolez-vous. Éric Beaudry (voix, bouzouki, guitare), Pierre-Luc Dupuis (accordéon, harmonica, guimbarde, voix) et David Boulanger (violon, voix) en mettent plein la vue avec une performance d’une haute intensité.

Le plus puissant trio trad du Québec sait pousser la sonorité au maximum et laisse place également aux plus belles complaintes. Les échanges spontanés, les fous rires et l’authenticité du groupe lanaudois apportent une fraîcheur à ce spectacle enlevant. Les musiciens s’offrent une musique trad qui leur ressemble et qui saura plaire.

En salles et en festivals, la formation a séduit le public de plus de 15 pays au cours des 13 dernières années. De Temps Antan s’est mérité le Félix de l’album traditionnel de l’année à l’ADISQ en 2014 avec son opus Ce Monde Ici-Bas. Il est préférable de réserver à l'avance.



Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.