6 à 8 avec Jazz Apéro au CRAPO

Le vendredi 9 mars, le CRAPO présente un 6 à 8 avec le groupe Jazz Apéro. On y retrouve des musiciens de Ste-Émélie-de-l’énergie, St-Jean-de-Matha et Montréal. Ils nous entraînent dans un univers inspiré par Duke Ellington, Henri Salvador, Johnny Mandel, Nat King Cole, Sonny Rollins, Florence K, et j’en passe.

Le groupe est formé de Luc Lebel au saxophone, Gaétan Boulanger à la basse, Jean-Paul Landreville à la batterie, agrémenté par la voix mélodieuse de Martine Naud. Le tout sous la direction d’Alain Adam au piano. Jazz Apéro, pour un 6 à 8 tout en charme et en douceur. L'entrée est à contribution volontaire et vous pouvez réserver une table si vous désirez souper.

Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.