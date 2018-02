Nombreux appels en cours destinés aux artistes et aux artisans

Avis aux artistes de la région de Joliette et de Lanaudière: les appels de projets portés par la Ville de Joliette se font nombreux à l’approche du printemps! Jusqu’à 67 000 $ à remettre dans le cadre de ces belles opportunités.

Kiosque de vente au centre-ville

À nouveau cet été, les artisans sont invités à se joindre au Marché public de Joliette sur la place Bourget, les samedis du 2 juin au 13 octobre. La Ville de Joliette mettra ainsi à la disposition des artisans une vingtaine d’emplacements où il sera possible d’implanter un commerce temporaire d’exposition et de vente d’œuvres artisanales. Votre demande de permis temporaire doit être complétée avant le 13 avril auprès du service de l’Aménagement du territoire.

Médiation culturelle en arts de la scène – NOUVEAU

Par ce programme, la Ville de Joliette et le ministère de la Culture et des Communications souhaitent soutenir les initiatives des organismes en action de médiation culturelle en arts de la scène auprès des publics aînés (jusqu’à 15 000 $ pour un seul projet). Date limite pour le dépôt de votre projet : 20 avril.

Bourses aux artistes émergents - NOUVEAU

Ce programme vise à soutenir financièrement la réalisation de projets artistiques, les dépenses en lien avec des frais de déplacements, la diffusion et la promotion des oeuvres ou le perfectionnement des artistes émergents résidant à Joliette (jusqu’à 2 500 $ par bourse pour un maximum de deux bourses). Date limite pour le dépôt de votre candidature : 20 avril.

Acquisition d’œuvres d’art

La Ville de Joliette souhaite procéder à l’achat d’une oeuvre extérieure pour le chalet de services du parc Saint-Jean-Baptiste, dans le cadre de son programme d’acquisition d’œuvre d’art public (jusqu’à 7 000 $ pour une œuvre).

Par ailleurs, le programme annuel d’acquisition d’œuvres d’art 2018 prévoit l’achat de cinq œuvres, pour un maximum de 2 000 $ chacune. Date limite pour le dépôt de votre dossier pour ces deux opportunités: 20 avril.

Projets culturels novateurs 2018-2019

Enfin, pour une sixième année consécutive, la Ville de Joliette souhaite connaître vos idées les plus originales et lance un nouvel appel de projets dans le cadre de son programme de subvention aux projets culturels novateurs (jusqu’à 5 000 $ par projet pour un maximum de six projets). Date limite pour le dépôt de votre projet : 20 avril.



Pour plus d’information

Pour plus de détails concernant ces opportunités, consultez le www.ville.joliette.qc.ca ou communiquez avec le service des Loisirs et de la culture par téléphone au 450 753-8050.