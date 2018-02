6 à 8 avec TokaTaNoka au CRAPO

Le vendredi 2 mars, le CRAPO présente un 6 à 8 avec TokaTaNoka, un duo de musique métissée à forte influence basque. C’est la rencontre de Maider Martineau, multi-instrumentiste et chanteuse du Pays-Basque, et d’Olivier Bussières, percussionniste de Québec spécialisé dans les instruments du Moyen-Orient et les différentes techniques de tambourin. L’accordéon s’allie au pandero, l’alboka à la voix en passant par le frame drum… Ils jouent des compositions originales et des arrangements personnalisés de morceaux traditionnels.

L'entrée est à contribution volontaire et vous pouvez réserver une table si vous désirez souper. Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.