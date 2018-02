En préparation pour une autre saison culturelle!

À la mi-février, la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray a donné le coup d’envoi à un appel de projets culturels dont les participants pourraient bénéficier de 1 000 $ à 3 000 $ provenant du Fonds Culture et patrimoine. Artistes, citoyens et organismes sont invités à soumettre un dossier d’ici le 9 avril prochain à 16 h 30.



Afin d’y concourir, la lecture du guide d’attribution est nécessaire. Le document est disponible sur le site Internet de la MRC au www.mrcautray.qc.ca ainsi qu’au www.culturepatrimoineautray.ca. Au même endroit se trouve le formulaire d’inscription devant être rempli. Les candidatures sont reçues par courrier électronique à l’adresse suivante : culture@mrcautray.qc.ca. L’objet du courriel doit être identifié par la mention Appel de projets culturels. Les initiatives seront ensuite évaluées par le comité culturel de la MRC. Les projets doivent se tenir dans l’une ou plusieurs municipalités constituant le territoire d’autréen. Le respect des objectifs de la politique culturelle de la MRC est un atout.



Répondant fidèlement aux critères recherchés, un projet déposé par l’École de danse Gravité de Berthierville, est cité en exemple par la MRC. À partir du potentiel du jeu et de l’art, Danza en Familia ouvrira les portes à la création, suscitera l’expérience artistique partagée et revendiquera l’art comme expérience collective. Créé par l’artiste espagnol Juan Eduardo Lopez, ce projet a, entre autres, été développé en Argentine, à Madagascar et en Suisse. L’école secondaire Pierre-de-Lestage, la Maison de la Famille Aux quatre vents, la responsable du volet danse Annie-Claude Coutu-Geoffroy du Théâtre Hector-Charland et Les Escales Improbables de Montréal se sont joints à lui en tant que partenaires. L’activité gratuite qui se tiendra le samedi 21 avril prochain donnera aux familles la possibilité de s’exprimer et de vivre librement leurs sensations. À noter qu’être initié à la danse est secondaire.



Des conférences, des expositions, des spectacles, des pièces de théâtre et des festivals font partie des types d’activités appuyées par le passé. Des projets à connotation historique et de valorisation du patrimoine en ont pareillement bénéficié. Pour toutes questions, il est possible de joindre Marie-Julie Asselin au 450 836-7007 poste 2525 ou par courriel à l’adresse suivante : masselin@mrcautray.qc.ca.