Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti de Pascal Normand

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies présente l'exposition de l’artiste Pascal Normand, Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti ,du 19 juin au 2 août 2025, au Centre des arts et de loisirs Alain-Larue.

La municipalité rappelle que comme pour toutes ses activités culturelles , l’entrée est libre à contribution volontaire.

Le vernissage aura lieu le jeudi 19 juin à 17 h 30. Le public est invité à venir rencontrer cet artiste visionnaire s’inspirant de paysages industriels et architecturaux lors de cette soirée. À la suite de ce lancement, la salle d’exposition sera ouverte du mercredi au samedi de 13 h à 17 h.

Échappant aux lieux communs, Pascal Normand insuffle, à travers Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti, une vision inédite de notre environnement. Par le portrait nocturne de géants industriels ou l’immortalisation de bâtiments locaux porteurs de mémoire, il révèle une richesse visuelle empreinte de fiction et d’identité. Sa technique mixte allie longues expositions nocturnes, traitements numériques, textures de matériaux patinés et peinture aérosol. Ses œuvres figent dans le temps des cadres bâtis souvent négligés, réactivant ainsi un sentiment d’appartenance collective.

Une invitation à prendre part à un voyage ancré dans le présent, imprégné de nostalgie, à la recherche d’une identité commune.

À propos de l’artiste

Pascal Normand s’est imposé dans le domaine des arts visuels grâce à une pratique ancrée dans la photographie nocturne et le traitement numérique. Influencé par ses études en cinéma, il développe depuis plus de 16 ans une œuvre picturale singulière, inspirée par l’imaginaire urbain et industriel. Lauréat de nombreux prix, Pascal Normand continue de se démarquer par une approche visuelle unique qui interroge la mémoire collective et la beauté brute du cadre bâti contemporain.