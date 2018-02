Patrick Groulx en rodage à la Ville de Saint-Gabriel

La Ville de Saint-Gabriel, en collaboration avec la pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel, CFNJ et le Centre culturel de Joliette, est heureuse d’annoncer la venue de l’humoriste reconnu Patrick Groulx le jeudi le 1er mars prochain à 20 h dans la salle Jean Coutu du Centre sportif et culturel de Brandon.

L’humoriste, qui se plaît également à porter les chapeaux de musicien et animateur, innove depuis plus de 20 ans déjà avec ses nouveaux projets, toujours dans le but de faire sourire le Québec en entier. C’est avec tout le sérieux qu’on lui connait que Patrick Groulx nous revient le temps d’une soirée à son image afin d’offrir 75 minutes de nouveau matériel en rodage. Retrouvez-le plus en forme que jamais !

Les billets, au coût de 35 $, sont présentement en vente par téléphone au 450.759.6202, en ligne au www.spectaclestgabriel.com, à la billetterie du Centre culturel de Joliette, à la billetterie des Galeries Joliette ou encore à la porte le soir de l’événement, uniquement s’il reste des billets.

Pour connaître tous les détails de la programmation de spectacles en salle de la Ville de Saint-Gabriel, visitez le www.spectaclestgabriel.com.