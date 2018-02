Appel d’exposants pour l’édition 2018 du Festival des Artisans de Sainte-Marcelline

La municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare lance l’appel de candidatures de la 20e édition du Festival des artisans. Les créateurs en arts visuels, métiers d’art et les artisans du terroir sont invités à présenter leur candidature d’ici le 30 avril prochain.



Reconnu comme un événement incontournable du paysage lanaudois depuis de nombreuses années, pas moins de 6 000 personnes ont foulé le sol de Sainte-Marcelline l’an dernier afin de découvrir le savoir-faire et l’esprit créatif des quelque 115 exposants.



Les artisans qui désirent participer à l’édition 2018 de l’événement doivent faire parvenir leur dossier de candidature au comité responsable de son organisation. Le formulaire d’inscription ainsi que toutes les informations pertinentes seront disponibles sur le site web de la municipalité, www.ste-marcelline.com et via la page Facebook du Festival des artisans de Sainte-Marcelline à compter du 22 février 2018.



Chaque année, le Festival des artisans se dévoue à mettre en vitrine des artisans lanaudois et québécois. « Le Festival constitue l’essence même de la sensibilité artistique et communautaire reconnue à notre municipalité et perpétue son rayonnement à travers la région », de souligner le maire, M. Gaétan Morin.



L’édition 2018 du Festival des artisans de Sainte-Marcelline se tiendra les 21, 22 et 23 septembre.