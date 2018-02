6 à 8 avec Marc, Simon et Mathieu au CRAPO

Le vendredi 16 février, le CRAPO présente un 6 à 8 avec Marc, Simon et Mathieu, un nouveau trio trad lanaudois à découvrir. Ils se sont regroupés en 2017 pour voyager dans l’univers de la musique traditionnelle du Québec et des alentours . Un trio expérimenté, talentueux, dynamique, généreux qui désire vous faire passer par une grande gamme d’émotions. Les voix de leur violon, banjo, guitare et contrebasse s’expriment par une sonorité et un timbre original, livrant des ambiances musicales charmeuses, percussives, vraies et décidément acoustiques dans la tradition. C’est aussi 18 cordes, du beau bois, six mains agiles et des instants créatifs exprimant leur plaisir d’être ensemble dans la musique trad . C’est aussi la rencontre heureuse de deux générations de musiciens qui, sans prétentions, unissent leurs talents, leur joie de vivre, dans le partage avec vous, tout en étant guillerets et bons vivants .

Le trio est formé de Mathieu Gallant (violon), Simon Degrave (banjo) et Marc Benoît (guitare et contrebasse) Leur premier CD est en préparation pour une sortie en 2018 .

L'entrée est à contribution volontaire et vous pouvez réserver une table si vous désirez souper. Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.