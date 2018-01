Spectacle bénéfice au profit de la Maison Oxygène Joliette-Lanaudière

Le 19 et 20 janvier dernier avait lieu un spectacle du groupe de musique “Mag et les Magouilleurs”. Ce groupe de musique principalement composé de médecins, infirmiers et intervenants a brillé par sa prestation devant une centaine de personnes, dans la salle au cachet exclusif de Lavaltrie, la Chasse-Galerie. À chaque année ce groupe fait preuve d’une grande générosité en offrant les bénéfices de leur soirée à un organisme communautaire de leur choix.



Cette année, le montant de 1100$ a été remis à la Maison Oxygène Joliette-Lanaudière. Cet organisme communautaire qui célèbrera ses cinq années d’existence au mois d’octobre 2018, offre des services aux pères en difficulté. En effet, elle permet aux pères de la région de Lanaudière ainsi que leurs enfants d’être hébergés de façon temporaire. Ce répit permet aux pères et leurs enfants un temps d’arrêt pour s’orienter vers de nouveaux objectifs ou un nouveau mode de vie. La Maison Oxygène Joliette-Lanaudière a hébergé plus de 8 pères cette année et leurs enfants.

De plus, l’organisme propose des services externes pour les pères en difficulté. Au courant des deux derniers mois, la Maison Oxygène située à Joliette connait une forte hausse du nombre de demandes de services soit de 300% pour les services d’hébergement et 400% pour les services externes. L’organisme souhaite remercier « Mag et les Magouilleurs » de leur support et générosité. Pour toute demande d’information, d’aide ou de dons vous pouvez communiquer au 450-499-2617.

Sur la photo

De gauche à droite : José Houle, Sylvain Tardif, Josée Fréchette, Marc-André Girard (Mag et les Magouilleurs) Sébastien Trudel, Luc Ferland (Directeur et Vice-Président du CA de la Maison Oxygène Joliette-Lanaudière). En arrière, Daniel Jacques et Daniel Fleury (Mag et les Magouilleurs)