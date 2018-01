Le Cégep régional de Lanaudière à Joliette présente Cégeps en spectacle, finale locale 2018

Le Socioculturel du Cégep régional de Lanaudière à Joliette vous présente la 39e finale locale de Cégeps en spectacle, le mercredi 31 janvier prochain à 19 h 30, à la Salle Rolland-Brunelle. Cette année encore, la musique, la danse et l’humour seront au rendez-vous. Après auditions, une trentaine d’étudiants, rassemblés en huit numéros, ont été sélectionnés pour participer à ce concours intercollégial des arts de la scène. Ils ont tous le rêve de poursuivre l’aventure de Cégeps en spectacle et se rendre à la prochaine étape, la finale régionale.



« En tant que conseiller à la vie étudiante, je trouve très important d’encourager les jeunes à s’impliquer dans ce concours. C’est un excellent moyen de découvrir le talent régional et de motiver les étudiants à se dépasser », mentionne Simon-Olivier Champagne.

PLACE AU SPECTACLE

L’animation de la finale locale tournera autour de la thématique de la légende de la Chasse-Galerie. La mise en scène est faite par une artiste bien connue dans la région, Marie-Joanne Boucher. Le comité organisateur est composé de quatre étudiants, Florent Maiorana, Rébecca Malo, Laurence Trahan et Jayne Allen, sous la supervision du conseiller à la vie étudiante Simon-Olivier Champagne. Le numéro hors-concours sera l’oeuvre de La Meunière Écarlate, groupe de Joliette, gagnant de la finale nationale de l’an dernier.

Les billets, au coût de 10 $, seront en vente à la porte le soir du spectacle, ou en ligne au www.spectaclesjoliette.com/spectacles/cegeps-en-spectacle.