Après les ponts, les moulins!

Une nouvelle exposition décore les murs menant aux bureaux administratifs de la Municipalité régionale de comté (MRC) depuis le début de l’année 2018. Elle présente les moulins de la rivière Bayonne et de ses affluents.



Le fruit de plus d’un an de travail et de recherche est issu d’une œuvre écrite par Les amants de la Bayonne, un comité de citoyens, prédécesseur de l’Organisme des Bassins Versants de la Zone Bayonne (l’O.B.V.Z.B). Sa rédaction avait été assurée par Georges Aubin, Denise Coutu et Louis Trudeau en 1999.



« L’intérêt saisissant pour la meule de la pointe Esther au moment de son dévoilement devant la bibliothèque Léo-Paul Desrosiers a confirmé que l’exposition avait tout pour piquer la curiosité des gens en visite à la MRC », a soutenu M. Jean-Pierre Gagnon, directeur général de l’organisme. La meule de l’ancien moulin fait partie de l’initiative Art et aménagement de la MRC de D’Autray.



À une époque, les moulins faisaient partie du bassin hydrographique de la rivière Bayonne. L’exposition composée de 24 panneaux présente les moulins comme éléments importants du patrimoine.



« Les moulins sont des représentations tangibles du développement d’une collectivité, ils favorisent son autonomie et stimulent son économie », ajoute Mme Marie-Julie Asselin, agente de développement culturel de la MRC.



Il s’agit de la deuxième exposition développée par l’O.B.V.Z.B. accueillie par la MRC, l’exposition sur les ponts de la rivière Bayonne et de ses affluents ayant précédé celle relative aux moulins. Louis Trudeau, vice-président de l’organisme, a développé une grande partie du contenu de ces expositions et il a assisté à leurs installations.



En 2015, l’O.B.V.Z.B a mérité le prix du mérite en interprétation communautaire de l’Association québécoise des interprètes du patrimoine (A.Q.I.P.), une mention reconnaissant leurs accomplissements.

Sur la photo:

La meule du moulin de la Pointe Esther est maintenant (2016) exposée devant la bibliothèque Léo-Paul Desrosiers, 391 rang de la Rivière-Bayonne Sud à Sante-Geneviève-de-Berthier. Ce projet est né d’une collaboration entre la MRC de D’Autray (projet Art et l’aménagement), la municipalité de Sante-Geneviève-de-Berthier, la bibliothèque Léo-Paul Desrosiers, l’organisme Zone Bayonne et l’artiste Yves Louis-Seize.