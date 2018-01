Le PROJET TRAD ET POÉSIE en spectacle au CRAPO

Le samedi 20 janvier à 20h, le CRAPO présente un spectacle du Projet Trad et Poésie. Sur les traces du territoire : on mourra jamais! est un spectacle qui jumelle le conte, la poésie et la musique traditionnelle. C'est une invitation à se reconnecter au territoire québécois, à ses paysages comme à l’histoire des communautés qui les ont façonnés. À travers les chemins de traverse et les sentiers tortueux de la mémoire, découvrez des personnages à moitié oubliés, à moitié inventés, et dites-vous que rien n’est aussi vrai que la parole en voyage. Avec les musiciens Olivier Brousseau (Bal à l’huile, Musique à bouches), Jérôme Fortin (Musique à bouches) et Isaël McIntyre (Bal à l’huile, Musique à bouches) ainsi que l’auteur Jean-François Létourneau (Le territoire dans les veines, Éd. Mémoire d’encrier).



Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.