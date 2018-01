6 à 8 avec l'Oumigmag au CRAPO

Le vendredi 19 janvier, le CRAPO présente un 6 à 8 avec l'Oumigmag, un quatuor de jazz créatif et captivant. L’Oumigmag, c’est d’abord «le bœuf musqué» en inuktitut, un animal lointain et mystérieux qui vit aux confins du réel – près du cercle polaire. C’est aussi quatre musiciens chevronnés et inventifs réunis par le guitariste et compositeur Sébastien Sauvageau. Leur recherche: être habités par la vive force de l’Oumigmag. Une force qui se situe entre contemplation et geste spontané. Leur univers musical et poétique prend racine dans les musiques traditionnelles et le jazz contemporain. Ils vous présenteront pour l’occasion leur premier album Territoires, un voyage au long cours à travers les territoires imaginaires, spirituels et géographiques du Québec.Que ce soit dans les moments finement composés ou les improvisations fougueuses, l’âme et le coeur se rencontrent pour un moment de musique unique !

L'entrée est à contribution volontaire et vous pouvez réserver une table si vous désirez souper. Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.