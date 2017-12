L’Envers du décor: Plongez dans l’univers du théâtre

Le mercredi 17 janvier prochain, assistez à l’Envers du décor et découvrez les dessous de la pièce La mort d’un commis voyageur. L’œuvre sera d’ailleurs présentée le 25 janvier 2018 à la Salle Rolland-Brunelle.



Conjointement organisée par le Centre culturel de Joliette (CCJ) et la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, cette conférence portera sur La mort d’un commis voyageur du Théâtre du Rideau Vert. Elle sera animée par Laurier Rajotte, le concepteur musical de la pièce. Les Lanaudois et Lanaudoises pourront donc échanger avec lui afin d’en apprendre davantage sur la démarche artistique, le processus de création et bien plus encore!



Compositeur, pianiste et concepteur sonore, Laurier Rajotte est un créateur qui travaille dans la matière des sons, des mots, de l’image et du mouvement. Il s’applique à créer la rencontre entre la musique et le théâtre, la poésie, le cinéma et la danse. Sa formation précoce de pianiste classique lui a permis d’obtenir sa maîtrise de l’Université de Montréal à l’âge de 21 ans avec la bourse du FQRSC et d’être lauréat à plusieurs reprises du Concours de musique du Canada. On a pu entendre son travail dans plusieurs villes du Québec et du Canada ainsi que sur des scènes et dans des festivals en Europe, aux États-Unis et en Asie. Laurier collabore avec plusieurs metteurs en scène, chorégraphes et compagnies de danse et de théâtre, dont le Théâtre du Nouveau Monde, Théâtre du Rideau-Vert, Théâtre Denise-Pelletier, Quat’sous, Cas Public, Petit théâtre de Sherbrooke, La [parenthèse], Le Ballet d’Europe, La Banquette arrière, La Marée Haute, Les Deux Mondes, Théâtre INK, Samsara théâtre et Théâtre Bluff. Il travaille également à un projet solo, Préludes, qui se veut une série de performances de sept heures pour piano et installation sonore.



La conférence se déroulera le mercredi 17 janvier, à 19 h, au Carrefour culturel de la Ville de Notre-Dame-desPrairies (171, rue Curé Rondeau à Notre-Dame-des-Prairies). Cet événement est ouvert à tous et l’entrée est gratuite. Il est toutefois important de réserver vos places en téléphonant à la billetterie du CCJ.



Pour de plus amples informations sur l’Envers du décor, la programmation du Centre culturel de Joliette, les coordonnées et les heures d’ouverture, visitez le www.spectaclesjoliette.com ou contactez la billetterie au 450 759-6202.



Pour connaître la programmation complète du Carrefour culturel de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, visitez la section culturelle du www.notredamedesprairies.com.