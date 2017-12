Concours de citrouilles décorées : félicitations aux gagnants!

La Maison Louis-Cyr est heureuse de dévoiler le nom des gagnants du concours de citrouilles décorées tenu en octobre dernier dans ses locaux dans le cadre de son exposition Au pays des citrouilles. Le jury n'a pas eu la tâche facile. Plusieurs œuvres à la fois créatives et de très haut calibre ont été reçues. Après délibérations et beaucoup de plaisir à regarder chacune des citrouilles dans ses moindres détails, les membres du jury ont abouti à un résultat.



Voici donc les gagnants pour chacune des catégories :

Groupe - 3 à 5 ans : La Maman araignée, par le groupe « Pingouins » du CPE Pain de Sucre.

Individuelle - 3 à 5 ans : Fée Morgane, par Alexane Gagnon, de l’école Bernèche.

Individuelle - 6 à 8 ans : Frankencitrouille des ténèbres, par Victor Banorri.

Famille : La citrouille heureuse, par la famille Chénier (Constantin, Gaïa, Louis-Bernard et Emmanuelle).

Coup de cœur du jury : Hulk, par Xavier Daoust, de l’école Bernèche.



Les visiteurs ont également pu voter pour leur œuvre préférée lors de leur passage à la Maison Louis-Cyr. Le prix coup de cœur du public a été décerné à deux œuvres ex-aequo, soit Potiron Le Monstre Joyeux et Oiseau d'amour, respectivement créées par le groupe « Hérissons » et « Papillons » du CPE Pain de Sucre.

Félicitations à tous les participants!