Voici les lauréats de la 40e édition du Gala Xcelsiors

Le Centre culturel Desjardins brillait de mille feux le vendredi 8 mai dernier dans le cadre de la 40e édition du Gala Xcelsiors, présenté par Desjardins, en collaboration avec Promutuel Assurance Lanaudière, une initiative de la Chambre de Commerce du Grand Joliette.

Devant une assistance record de près de 400 personnes, les acteurs de la scène des affaires du Grand Joliette ont pu applaudir les 21 lauréats de cette édition anniversaire placée sous le thème du Bal en blanc, alors que huit entreprises et organismes se sont également partagé 50 000 $ en Bourses offertes par Beauward Immobilier.

Cette édition marquante s’est déroulée dans une ambiance à la fois élégante, festive et profondément humaine. La salle comble, vêtue de blanc pour l’occasion, offrait un décor spectaculaire et une énergie exceptionnelle tout au long de la soirée. Entre les moments de célébration, les témoignages touchants et les éclats de rire, les convives ont répondu présents avec une écoute remarquable et une participation chaleureuse, contribuant à faire de cette 40e édition un moment mémorable pour toute la communauté d’affaires.

Grande surprise de la soirée : le retour de Barbada de Barbades à l’animation de cette édition anniversaire empreinte d’émotions. Avec son humour, sa spontanéité et sa présence rassembleuse, elle a su donner un rythme unique à cette soirée riche en moments forts.

Avec un nombre record de candidatures déposées cette année, le Gala Xcelsiors continue de démontrer le dynamisme, la créativité et la résilience des entreprises et organisations

du Grand Joliette.

Voici les lauréats par catégorie :

Commerce de détail

Meunerie Dalphond

Éducation et formation

Collège Champagneur

Entreprise agricole ou agroalimentaire

Fromagerie Du Champ à la Meule

Entreprise de services

Promutuel Assurance Lanaudière

Entreprise industrielle, manufacturière ou construction

Construction Julien Dalpé

Innovation et technologies

Moderno Construction

Nouvelle entreprise

La Frappe|Espace de Style

Ordre professionnel

Centre Visuel Joliette

Organisme communautaire – ESSOR

Les Répits de Gaby

Organisme communautaire – PILIER

Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de D’Autray-Joliette

Relève et repreneuriat

Charco Sécurité

Restauration ou service de traiteur

Le Local Traiteur

Services aux entrepreneurs

Orange Paysagement

Tourisme, culture et événements

Marché de Noël de Joliette

Employée de l’année

Marie-Josée Legris – Maison Adhémar-Dion

Prix honorifiques

Exportation

Lanaudière International et Dunton Rainville se sont associés à la Chambre de Commerce du Grand Joliette afin de remettre le prix Exportation à une entreprise s’étant démarquée à l’international au cours de la dernière année. Le prix a été décerné à MDI.

Différent et compétent

Remis conjointement par ESSOR 2 et la CCGJ, ce prix vise à reconnaître les employeurs qui se distinguent par leur ouverture à l’embauche de personnes en situation de handicap et leur engagement à développer leurs compétences socioprofessionnelles. Cette année, le prix Différent et compétent a été remis à L’Oeufrier de Lavaltrie.

Personnalité féminine de l’année

C’est avec beaucoup d’émotion qu’EVOL a remis le prix de la Personnalité féminine de l’année à Mme Evelyne Rousseau, grande femme d’affaires reconnue dans la région et au Québec, qui nous a malheureusement quitté en décembre 2025.

Fierté régionale

Décerné par le conseil d’administration de la CCGJ, le prix Fierté régionale vise à souligner le parcours exceptionnel d’une entreprise qui contribue au rayonnement de la région. Cette année, cet honneur a été remis à Patrick Morin.

Coup de cœur du jury

Toutes catégories confondues, une entreprise s’est particulièrement démarquée aux yeux du jury lors de l’analyse des candidatures. Le Coup de cœur du jury a été remis à Groupe SSTM.

Personnalité d’affaires de l’année

Outre les lauréats des catégories régulières, neuf entreprises convoitaient le grand prix de la Personnalité d’affaires de l’année 2025. Le vote du public présent dans la salle comptait pour 40 % de la note finale, alors que chacun des membres du jury disposait d’un pourcentage de vote de 15 % afin de déterminer le grand gagnant parmi les finalistes. Le titre de Personnalité d’affaires de l’année 2025 a été décerné au Bistro La Belle Excuse.

Bourses Beauward Immobilier

Annoncé initialement comme un programme de 40 000 $ en bourses pour souligner les 40 ans du Gala Xcelsiors, c’est finalement un montant total de 50 000 $ qui a été remis grâce à la générosité de Beauward Immobilier.

Évalués par les membres du jury ainsi que par le comité d’investissement de la CCGJ, les entreprises et organismes sélectionnés se sont vu remettre des bourses de 5 000 $ ou de 10 000 $.

Les récipiendaires sont :

- Bosse à Bosse Débosselage sans peinture

- Culture Lanaudière

- Fromagerie Du Champ à la Meule

- La Soupière Joliette-Lanaudière

- Les Répits de Gaby

- Maison Oxygène Joliette-Lanaudière

- Meunerie Dalphond

- Resto-traiteur Le C.A.