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Au profit de la Fondation pour la Santé du Nord

Le Grand McDon est de retour dans Lanaudière

durée 11h00
4 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière invite la population à se mobiliser à l’occasion du Grand McDon, qui se tiendra le mercredi 6 mai prochain dans les restaurants McDonald’s participants.

Dans la région du nord de Lanaudière, huit succursales McDonald’s opérées par la Famille Harvey participent pour une 20e année consécutive à cette journée de collecte de fonds emblématique. Les profits générés seront versés à divers organismes communautaires, dont la fondation. Comme toujours, les fonds seront remis pour des projets en jeunesse.

Les restaurants participants sont situés à Joliette, Saint-Charles-Borromée (deux succursales), Notre-Dame-des-Prairies, Berthierville, Lavaltrie, Saint-Jacques et Saint-Félix-de-Valois. Les clients sont invités à se faire plaisir en commandant leur repas favori, sachant qu’une partie des profits de la journée seront remis à des causes locales, dont la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière.

Historique – Grand McDon

Le Grand McDon est une tradition annuelle où les restaurants McDonald’s de tout le pays se mobilisent pour soutenir les organismes de bienfaisance locaux pour enfants.

Au cours des 30 dernières éditions, le Grand McDon a aidé l’OEuvre des Manoirs Ronald McDonald’s, et d’autres organismes de bienfaisance pour enfants, en amassant plus de 92.5 millions de dollars à ce jour, dans le but d’aider des familles partout au Canada.

Au cours de cette journée, des artistes, vedettes du sport, politiciens, représentants des médias, parents et amis sont invités à travailler en restaurant avec les équipiers et les franchisés de McDonald’s pour participer à la collecte.

Cette campagne de financement d’une journée sert également à soutenir les 15 Manoirs Ronald McDonald et les 16 Salles familiales Ronald McDonald du Canada qui permettent à plus de 30 000 familles de demeurer ensemble pendant que leur enfant reçoit des soins dans un hôpital à proximité.

La fondation

La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière est une organisation philanthropique ayant pour mission de mobiliser la communauté et recueillir des fonds afin de financer des projets et des équipements améliorant les soins de santé et les services sociaux, de même que le bien-être des gens, dans le nord de Lanaudière.

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