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MRC de Joliette

La CCGJ veut bonifier sa démarche sur la fusion des municipalités

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8 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

La Chambre de Commerce du Grand Joliette (CCGJ) annonce aujourd’hui qu’elle procédera à une bonification du sondage lancé le 30 avril dernier concernant la possibilité de réaliser une étude sur la fusion de ou des municipalités de la MRC de Joliette.

Cette démarche de consultation s’inscrit dans une réflexion amorcée lors de la planification stratégique de la CCGJ en septembre 2025, alors que l’écoute des préoccupations économiques de la communauté d’affaires du Grand Joliette a été identifiée comme une priorité organisationnelle. La question de la fusion de ou des municipalités de la MRC de Joliette représente un enjeu régional susceptible d’avoir des impacts importants sur les entreprises, les travailleurs et le développement du territoire.

À la lumière des échanges suscités par cette initiative, le conseil d’administration reconnaît que certains éléments de la démarche auraient pu être davantage précisés dès le départ afin d’assurer une compréhension commune des objectifs poursuivis. La CCGJ accueille ces commentaires avec ouverture et considère qu’ils contribuent à enrichir la réflexion.

La Chambre de Commerce du Grand Joliette estime néanmoins qu’il est de sa responsabilité de consulter la communauté d’affaires sur les grands enjeux pouvant influencer l’avenir économique régional. Les entreprises et organisations du territoire sont composées de citoyens qui participent activement à la vitalité de notre région et qui ont pleinement le droit de prendre part au débat public et d’exprimer leurs préoccupations.

La démarche de la CCGJ ne vise pas à prendre position sur la question des fusions municipales ni à se substituer aux instances décisionnelles concernées. Elle vise plutôt à mieux comprendre les préoccupations du milieu économique afin de contribuer de façon constructive à une réflexion collective bénéfique pour l’ensemble des parties prenantes.

Le conseil d’administration a ainsi choisi de bonifier le sondage afin d’assurer une démarche encore plus rigoureuse, représentative et mobilisatrice. La Chambre de Commerce du Grand Joliette entend reconduire cette consultation avec diligence au cours des prochains jours. Les modalités révisées de la démarche seront communiquées en temps opportun.

« Les enjeux liés à l’organisation territoriale ont des répercussions économiques réelles sur notre région et il est légitime que la communauté d’affaires puisse être consultée à ce sujet. La Chambre de Commerce du Grand Joliette assume pleinement son rôle de représentation, de consultation et de défense des intérêts du milieu économique. Notre volonté demeure de contribuer à une réflexion constructive, respectueuse et orientée vers le développement durable et prospère de notre région », a déclaré Pol Brisset.

La Chambre de Commerce du Grand Joliette réitère sa volonté de travailler en collaboration avec l’ensemble des acteurs du territoire dans un esprit de respect, de concertation et de développement régional.

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