Rassembler les leaders RH pour repenser les pratiques de demain

Le Colloque RH La Ruche revient avec une nouvelle édition qui promet d’inspirer, outiller et mobiliser les professionnels des ressources humaines et les dirigeants d’entreprise. Cet événement, rendu possible avec la participation financière du gouvernement du Québec, se tiendra le mardi 26 mai, à l’Hôtel Mortagne à Boucherville.

Pensé comme un rendez-vous incontournable pour les acteurs du milieu, le Colloque RH La Ruche propose une programmation riche et concrète, axée sur les enjeux actuels du monde du travail. Conférences, échanges et réseautage seront au cœur de cette journée, avec un objectif clair, celui d’offrir des outils applicables pour mieux naviguer dans un contexte en constante évolution.

« L’évolution rapide du marché du travail exige que nous placions l’humain et l’innovation au cœur des stratégies d’affaires des entreprises. Je suis fier que mon ministère encourage et soutienne le Colloque RH La Ruche, un rendez-vous annuel qui permet aux organisations de la Montérégie de se doter d’outils concrets pour relever les défis liés à la productivité et à la mobilisation des talents et favoriser des milieux de travail sains et stimulants », souligne Jean-François Simard, ministre de l’Emploi et ministre responsable de la Capitale-Nationale.

Une programmation portée par des voix influentes

Cette édition mettra de l’avant une programmation riche, réunissant des conférenciers reconnus qui aborderont des thématiques actuelles et essentielles. Parmi les moments forts :

- Sébastien Sasseville ouvrira la journée avec une conférence sur le travail d’équipe, la performance et la collaboration, mettant en lumière les leviers pour mobiliser durablement les talents.

- Mario Côté et Arianne Malboeuf proposeront un atelier sur les enjeux intergénérationnels en entreprise et les façons de créer des environnements de travail rassembleurs.

- Frédérick Blanchette et Benjamin Gauthier aborderont la transparence salariale, en explorant son passage d’un sujet tabou à un levier stratégique.

- Caroline Boyce et Sandrine Théard offriront une réflexion sur les équipes augmentées, en combinant intelligence artificielle et relations humaines.

- Louis Morissette livrera une conférence sur la peur de l’échec, abordant la résilience et l’apprentissage comme moteurs de croissance.

Un événement tourné vers l’action

Au-delà des conférences, le Colloque RH La Ruche se distingue par son approche concrète et accessible. L’événement propose des contenus ancrés dans la réalité des organisations, des outils applicables dès le retour au travail, des échanges entre pairs ainsi que des occasions de réseautage favorisant le partage d’expertise. Dans un contexte où les organisations doivent continuellement s’adapter, le colloque agit comme un véritable catalyseur de réflexion et de transformation.

Pour sa 9e édition, le Colloque RH La Ruche vise à rassembler de 250 à 350 personnes participantes autour d’une expérience de développement professionnel concrète et actuelle. Les participantes et participants auront accès à des pistes de réflexion et à des solutions adaptées aux réalités du marché du travail d’aujourd’hui, dans un contexte en constante évolution. Grâce aux outils proposés par les expertes et experts invités, l’humain, tout comme la dynamique d’équipe, demeurera au cœur des échanges.

Le comité organisateur est formé de Montérégie Économique, de DEL - Développement économique de l’agglomération de Longueuil, de Développement Économique Vaudreuil-Soulanges, de la MRC de la Vallée-du-Richelieu et du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.