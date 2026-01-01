Lanaudière célèbre l’audace entrepreneuriale

C’est dans une ambiance festive, devant des centaines de convives réunis au Théâtre du Vieux-Terrebonne, que s’est tenue le 29 avril dernier, la finale régionale du Défi OSEntreprendre Lanaudière. L’événement a mis en lumière une nouvelle cohorte de projets inspirants, portés par des entrepreneurs et des étudiants engagés et créatifs.

Les organismes de développement économique locaux et Lanaudière Économique sont très heureux d’annoncer que dans les volets Scolaire, Étudiant, Création d'entreprise et Réussite Inc., plus de vingt projets lauréats se sont démarqués par leur sens entrepreneurial, leur créativité et leurs valeurs. Les lauréats de ces volets officiels se tournent maintenant vers l’étape ultime, soit la finale nationale du Défi OSEntreprendre qui aura lieu le 10 juin prochain au Palais Montcalm, situé au cœur de la ville de Québec.

Au total, plus de 10 000 $ en bourses ont été attribués, incluant les prix spéciaux rendus possibles grâce à l’appui de partenaires engagés, tant à l’échelle régionale que nationale. Cette contribution permet de soutenir concrètement le développement de projets porteurs, qu’ils soient en démarrage ou bien établis.

Présidente d’honneur de cette 28e édition, Mme Marilyne Vallières, cofondatrice et présidente de Signalisation de Ville et ancienne lauréate du Défi, a tenu à rappeler l’impact durable de cette initiative : « Le Défi OSEntreprendre représente une formidable tribune pour faire briller les projets d’ici, à toutes les échelles. C’est une reconnaissance précieuse, un encouragement tangible qui met en lumière le travail et la persévérance investis jour après jour, souvent depuis longtemps. Se lancer en affaires a été, pour moi, l’une des expériences les plus marquantes et enrichissantes de mon parcours. Cela dit, entreprendre exige rigueur, courage, passion et l’importance de s’entourer des bonnes personnes. OSEntreprendre, c’est aussi une source d’inspiration pour la relève et pour tous ceux qui rêvent d’entreprendre, en leur montrant qu’ils peuvent oser, soutenus par un réseau mobilisé et inspirant. Bravo à tous les lauréats pour cette belle reconnaissance bien méritée ! ».

Un Défi qui rallie les partenaires du milieu

Au fil des années, le Défi OSEntreprendre Lanaudière s’est imposé comme un rendez-vous clé pour stimuler la culture entrepreneuriale. Cette réussite repose sur une collaboration soutenue entre les acteurs des milieux économique et éducatif.

Pour cette édition, 116 projets ont été déposés, mobilisant plus de 700 participants à travers la région. Lanaudière Économique assure la coordination régionale du Défi depuis maintenant 15 ans, contribuant activement à son rayonnement. La MRC Les Moulins, territoire hôte cette année, a également joué un rôle significatif dans l’organisation de cette soirée rassembleuse.

Lauréats régionaux de la 28e édition – Volet Scolaire:

Primaire 3e cycle (5e et 6e années):

- Petits pots du cœur, École Les Mélèzes

Adaptation scolaire Primaire:

- Quand les images racontent, École des Pionniers (CSS des Affluents);

Secondaire 1er cycle (1re et 2e années):

- La patte verte, Jeune COOP, École secondaire du Havre-Jeunesse (CSS des Samares);

Secondaire 2e cycle (3e, 4e et 5e années):

- Cinfob Agence Marketing, Collège Esther-Blondin

Adaptation scolaire - Secondaire et Éducation des adultes:

- Jeune Coop - Un pas vers un monde meilleur, École de l'Intervalle (CSS des Samares);

Coup de cœur coopératif – Fondation pour l’éducation à la coopération et à la mutualité:

- Jeune Coop - Un pas vers un monde meilleur, École de l'Intervalle (CSS des Samares);

Prix spécial persévérance scolaire – CREVALE:

- Café-aux-Vents, École aux-Quatre-Vents (CSS des Affluents);

- Les œufs d’Antan, Cégep régional de Lanaudière à Joliette;

Vote populaire Desjardins:

- Café-aux-Vents, École aux-Quatre-Vents (CSS des Affluents);

Lauréat régional de la 28e édition – Volet Étudiant:

Collégial:

- Imprintik - Spectacle bénéfice Enfant Soleil 2026, Cégep régional de Lanaudière à Joliette;

Lauréats régionaux de la 28e édition – Volet Création d’entreprise:

Service aux entreprises:

- Évo Forêt (MRC de Matawinie;

Exploitation, Transformation, Production:

- 40 Arpents, Brasserie rurale (MRC de D'Autray);

Économie sociale:

- Autiste à la Ferme (MRC de Matawinie);

Innovations technologique et technique:

- Fenix Technologie (MRC Les Moulins);

Services aux individus :

- Septech (MRC de Matawinie);

- Perfo Golf (MRC Les Moulins);

Commerce:

- Simple Plant (MRC Les Moulins);

Prix Commerce international- Lanaudière International:

- Simple Plant (MRC Les Moulins);

Coup de cœur Développement durable – Hydro-Québec:

- Évo Forêt (MRC de Matawinie);

- Prix Flexipreneur – Réseau des SADC et CAE:

- Autiste à la Ferme (MRC de Matawinie);

- Coup de cœur du jury:

- Jake et ses idées de beigne (MRC Les Moulins) ;

- Vote populaire Desjardins :

- La ferme Jade et ses Roy (MRC de Montcalm);

Lauréat régional de la 28e édition – Volet Réussite inc.:

- ConsulTerre (MRC de D'Autray).