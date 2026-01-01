Des aides financières pour Triotech Amusement et Les Cartons Corruguard

Les entreprises de Lanaudière, Triotech Amusement et Les Cartons Corruguard, se partagent des aides financières remboursables de 900 000$ remises par Développement économique Canada (DEC) pour les régions du Québec, afin qu'ils puissent acquérir des équipements de production afin de demeurer compétitives et innovantes.

C'est hier que Carlos Leitão, député de Marc-Aurèle-Fortin et secrétaire parlementaire de la ministre de l’Industrie et ministre responsable de DEC, l’honorable Mélanie Joly, en a fait l'annonce .

« Dans un contexte économique mondial marqué par de nombreux défis, le gouvernement du Canada choisit d’appuyer des entreprises qui investissent pour demeurer compétitives et innovantes. En soutenant Triotech Amusement et Les Cartons Corruguard, nous contribuons à renforcer la capacité de production de deux PME bien ancrées dans Lanaudière, tout en misant sur le savoir-faire régional comme levier de croissance durable pour l’économie canadienne. », exprime M. Leitão.

Triotech Amusement

Fondée en 1999, Triotech Amusement est un chef de file dans le design et la fabrication d'attractions interactives multisensorielles. L'entreprise crée des attractions immersives et interactives pour le secteur du divertissement et le secteur ludo-éducatif, en plus d'offrir des solutions clé en main à ses clients. Pour appuyer sa croissance, elle a reçu une aide financière de DEC de 500 000 $ qui lui a permis d’acquérir de nouveaux équipements de production, d’implanter un logiciel de gestion intégré et de réaliser des activités de commercialisation.

« Grâce à la contribution de DEC, nous pouvons aller de l’avant avec des projets qui amélioreront la productivité et l’efficacité de notre usine de Joliette. Dans un contexte de concurrence mondiale accrue, notamment avec l'Asie, il est important pour notre industrie d’innover et d’investir afin de rester compétitive sur les marchés internationaux. », indique Luc Gagnon, CPA, vice-président finances, Triotech Amusement.

Les Cartons Corruguard

Dirigée par une entrepreneure visionnaire, l'entreprise familiale Les Cartons Corruguard fabrique des coins de carton ondulé sur mesure pour l’emballage de meubles, bains, portes et fenêtres. Solution écologique faite de carton 100 % recyclé et recyclable, le coin de carton Corruguard est conçu pour remplacer plusieurs composantes d’emballage industriel difficilement recyclable, comme la styromousse. Le soutien financier de 400 000 $ de DEC lui a permis de développer, à travers un projet complet d’ingénierie, la conception et la fabrication d’une nouvelle chaîne de production pour augmenter sa productivité et sa capacité de production.

« Le soutien de Développement économique Canada pour les régions du Québec a constitué une aide concrète et structurante dans la réalisation de notre projet d’envergure. Les PME jouent un rôle essentiel dans l’économie canadienne, et leur engagement envers l’innovation et la productivité doit être reconnu et soutenu par des actions tangibles comme celle dont nous avons bénéficié. », termine Marie-Hélène Hotte, présidente, Les Cartons Corruguard.