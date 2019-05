Le CCJ devient le Centre culturel Desjardins

En ce 40e anniversaire de l’organisation, le Centre culturel de Joliette signe un important partenariat et devient le Centre culturel Desjardins. Le diffuseur adopte un nouveau nom et une nouvelle identité visuelle. Résolument tourné vers l’avenir, l’organisme met tout en œuvre pour maintenir la culture bien vivante au cœur de la vie lanaudoise.

L’entente ayant mené à cette annonce a été conclue avec la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière. D’une durée de 10 ans, cet important partenariat permettra au Centre culturel Desjardins de continuer à offrir aux spectateurs lanaudois une programmation artistique riche et variée, ainsi que des activités de médiation culturelle, partout dans Lanaudière.

«Elles nous permettent de maintenir des activités culturelles pertinentes, comme le Festival et Concours de musique classique de Lanaudière, le Festival Petits bonheurs ainsi que de nombreuses activités éducatives organisées en partenariat avec les écoles », a tenu à préciser Claudine Harnois, présidente du conseil d’administration et de la campagne majeure de financement.

« Je tiens à saluer les administrateurs de la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière qui ont reconnu l’importance du rayonnement et des retombées, tant économiques que sociales, du Centre culturel Desjardins dans la communauté. L’entente de partenariat, d’une valeur de 750 000$, permet d’associer la marque Desjardins à une institution phare pour Lanaudière, aux bénéfices des deux organisations », annonce Jean-Robert Laporte, président.

Nouvelle identité visuelle

L’identité visuelle du Centre culturel Desjardins a été revue. Celle-ci devient l’image de marque du diffuseur pour la prochaine décennie. L’organisme souhaitait développer une image simple, moderne et dynamique et en faire un sceau de qualité, à apposer sur les événements du nouveau Centre culturel Desjardins. Ce nouveau visuel traduit le positionnement de l’organisation, au cœur de la vie culturelle lanaudoise.

Le DG dévoile sa toute première programmation

L’annonce de ce nouveau partenariat a donné l’occasion à Monsieur Jean-Sébastien Martin, directeur général et artistique à la barre du Centre culturel Desjardins depuis un peu plus d’un an, de dévoiler sa toute première programmation pour l’automne 2019 et le printemps 2020.