Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Surtaxe canadienne de 25 %

Le Canada défend ses droits de douane sur l'acier chinois

durée 18h00
20 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Le Canada défend ses droits de douane sur l'acier chinois après que Pékin a déposé une plainte la semaine dernière auprès de l'Organisation mondiale du commerce.

La Chine conteste la surtaxe canadienne de 25 % sur les importations contenant de l'acier fondu ou coulé sur son territoire, affirmant que ces droits de douane sont discriminatoires. Le pays exhorte Ottawa à changer d'avis.

Le premier ministre Mark Carney a imposé ces droits de douane le mois dernier pour protéger l'industrie canadienne dans un contexte de guerre commerciale avec les États-Unis et d'allégations de dumping d'acier provenant de certains marchés étrangers.

Un porte-parole du ministre du Commerce international, Maninder Sidhu, indique que les droits de douane canadiens constituent une réponse directe aux efforts de la Chine pour agir en dehors des dynamiques traditionnelles du marché.

Le directeur des communications de M. Sidhu, Huzaif Qaisar, soutient que la surcapacité chinoise mine le secteur sidérurgique canadien et menace les emplois au pays.

Il affirme que les droits de douane sont conformes aux obligations commerciales internationales et que le Canada insiste pour qu'une réunion conjointe de la commission économique et commerciale soit tenue avec la Chine afin d'exprimer toutes préoccupations.

Craig Lord, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Canada défend ses droits de douane sur l'acier chinois

Publié à 18h00

Le Canada défend ses droits de douane sur l'acier chinois

Le Canada défend ses droits de douane sur l'acier chinois après que Pékin a déposé une plainte la semaine dernière auprès de l'Organisation mondiale du commerce. La Chine conteste la surtaxe canadienne de 25 % sur les importations contenant de l'acier fondu ou coulé sur son territoire, affirmant que ces droits de douane sont discriminatoires. Le ...

LIRE LA SUITE
La reprise des vols en Amérique du Nord s'accélère chez Air Canada

Publié à 9h00

La reprise des vols en Amérique du Nord s'accélère chez Air Canada

La reprise des vols d'Air Canada en Amérique du Nord doit s'accélérer progressivement, mercredi, alors que la compagnie aérienne poursuit le redémarrage de ses activités après la grève de trois jours de ses agents de bord. Les avions d'Air Canada ont recommencé à voler mardi en fin de journée, après une interruption complète qui avait commencé ...

LIRE LA SUITE
Air Canada:ils «nous ont sous-estimés» et on a «mis notre pied à terre» — SCFP-Québec

Publié hier à 15h00

Air Canada:ils «nous ont sous-estimés» et on a «mis notre pied à terre» — SCFP-Québec

L'entente de principe survenue in extremis entre Air Canada et le SCFP démontre que «le gouvernement fédéral et la direction d'Air Canada nous ont sous-estimés», ont sous-estimé le mouvement syndical et ont sous-estimé les 10 000 agents de bord qui ont «mis leur pied à terre», affirme le président du SCFP-Québec, Patrick Gloutney. Le Syndicat ...

LIRE LA SUITE