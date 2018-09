Facebook : tout savoir sur les campagnes publicitaires

De nos jours, l’efficacité des médias sociaux n’est plus à prouver. Ceci est particulièrement vrai pour les entreprises qui visent à se faire connaître via ces plateformes web. Facebook est l’un des médias sociaux les plus connus dans le monde et il est devenu très dur pour les entreprises de s’en passer.

Le succès de Facebook découle de la simplicité d’utilisation offerte aux internautes. La plateforme est aussi pratique qu’ergonomique, autant pour les besoins personnels que professionnels. Tout est mis en œuvre pour que la conception d’une campagne publicitaire soit un jeu d’enfant.

Chaque campagne Facebook commence en définissant un auditoire. Ainsi, vous devrez fournir les données démographiques, les habitudes d’achat, le lieu de résidence ainsi que les centres d’intérêt de votre public cible. Nous vous expliquons dans cet article les points utiles à connaître pour réussir sa campagne promotionnelle sur Facebook.

Différentes formes de publicités Facebook

Publier une photo publicitaire attirante qui est dotée d’un message percutant est un excellent moyen d’attirer l’attention des internautes. Que votre objectif soit de mettre en avant vos produits ou votre offre de services, l’utilisation de la photo sur Facebook vous permet de faire passer le message recherché. Veillez cependant à choisir une photo épurée et prenez le temps de réfléchir au texte à intégrer.

D’un autre côté, la vidéo promotionnelle sur Facebook n’a jamais été autant efficace et connaît une grande popularité auprès des internautes. Privilégiez des publicités courtes qui vont droit au but (15 secondes maximum). La majorité des utilisateurs accèdent à Facebook via l’application mobile, alors veillez à ce que la vidéo fonctionne également sur les smartphones, tout en respectant la limite de temps.

Que ce soit dans le cadre d’une photo ou d’une vidéo promotionnelle, la rédaction de contenu a son lot d’importance dans le succès de votre campagne publicitaire. La règle sera toujours de diffuser des messages directs qui incitent à l’action.

Les formats publicitaires

Parmi les différents formats d’affichage publicitaire offerts par Facebook, on retrouve le carrousel qui permet d’afficher plusieurs vidéos ou images sur une même publicité. Vous pourrez ainsi mettre en avant un plus grand nombre de produits et fournir un plus grand nombre de détails par rapport à ceux-ci.

Le format diaporama vous permet de créer des publicités grâce à des images et des vidéos existantes. Vous pouvez ainsi préparer vos campagnes promotionnelles en quelques minutes seulement, et ce, même depuis un appareil mobile.

Un autre format connu est le format collection qui vous sera très utile si vous avez une multitude de produits à présenter. Ainsi, l’internaute pourra trouver davantage d’informations sur ce que vous proposez et accéder aux offres promotionnelles, sans même sortir de Facebook.

Le coût d’une publicité Facebook

Vous constaterez très vite qu’une vidéo partagée sur votre page Facebook (gratuitement) aura nettement moins de vues comparé à une vidéo diffusée via une campagne payante. Vous comprendrez rapidement qu’il y a un prix à payer pour profiter d’une présence sur les médias sociaux. Toutefois, la publicité Facebook dispose d’un très bon rapport qualité-prix, puisque vous ciblez un public qui sera potentiellement intéressé par vos produits ou services.

Facebook propose deux moyens de payements distincts en fonction de vos objectifs. Grâce au payement par clic (CPC pour Coût Par Clic), l’annonceur ne paye que lorsque l’internaute clique sur la publicité. Vous aurez la possibilité de définir un budget maximal par journée, la mise minimale étant de 0,01$ par clic. Évidemment, celle-ci augmente en fonction de l’audience que vous ciblez et des objectifs que vous vous fixez.

Il est également possible de régler ses campagnes publicitaires via un paiement à l’affichage (CPM pour Coût Pour Mille). Cela signifie que vous effectuez un payement au forfait, en payant un montant fixe pour l’affichage de votre publicité. Facebook va alors définir le tarif pour diffuser 1000 fois votre bannière publicitaire, le minimum étant de 1000 pour 0,02$. Attention, cela ne veut pas dire que vous aurez 1000 clics sur la bannière. Pour cette raison, il est important de diffuser une publicité attractive pour transformer un maximum d’affichages en clics.

Les offres événementielles sur Facebook

Un autre aspect intéressant concernant les publicités Facebook est la possibilité de lancer des offres événementielles. Que ce soit une promotion en ligne ou en magasin, vous pourrez personnaliser votre annonce avec une illustration principale, un titre, un texte explicatif ainsi que les conditions spécifiques d’utilisation. Par le fait même, vous pourrez bien évidemment déterminer le budget que vous souhaitez accorder à votre campagne publicitaire.

