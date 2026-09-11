Saint-Charles-Borromée renouvelle ses ententes avec Crabtree et Notre-Dame-de-Lourdes

La Ville de Saint-Charles-Borromée a renouvelé ce vendredi ses ententes de services en matière de sécurité incendie avec la Ville de Crabtree et la Municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes.

Le maire de Saint-Charles-Borromée, Alexis Nantel, le maire de la municipalité de Crabtree, Étienne Dupuis, ainsi que le maire de Notre-Dame-de-Lourdes (NDL), Pierre Guilbault, ont successivement procédé à la signature d'une nouvelle entente de desserte incendie d'une durée de dix ans, incluant une option de renouvellement. Ces deux ententes garantissent le maintien des services du Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Charles-Borromée (SSIC) auprès des citoyennes et citoyens de Crabtree et de NDL pour la prochaine décennie.

Cette reconduction confirme la confiance qui unit les municipalités et leur engagement commun à offrir aux populations desservies une gamme complète de services de sécurité incendie assurés par le Service de sécurité incendie de Saint-Charles-Borromée.

« Nous sommes fiers de l’évolution constante de notre Service de sécurité incendie, désormais présent en caserne 24 h/24, et de pouvoir mettre notre expertise ainsi que nos ressources au service d’une protection optimale des populations de notre région », a affirmé Alexis Nantel.

Pour sa part, le maire de Crabtree, Étienne Dupuis, estime que « le renouvellement de cette entente constitue une excellente nouvelle pour notre communauté. En matière de sécurité incendie, la stabilité et la prévisibilité des services sont essentielles. Le conseil municipal de Crabtree est heureux de pouvoir poursuivre cette collaboration, tout en maintenant une présence opérationnelle à partir de la caserne de Crabtree, un élément important pour notre population. Cette entente nous permet de continuer à offrir un service de qualité, efficace et adapté à notre réalité. »

« Depuis de nombreuses années, cette collaboration nous permet d’offrir à la population de Notre-Dame-de-Lourdes un service de sécurité incendie fiable, efficace et professionnel. Au fil du temps, le Service de sécurité incendie de Saint-Charles-Borromée n’a cessé d’évoluer et d’améliorer ses pratiques afin de répondre aux standards de qualité. La sécurité de nos citoyens demeure une priorité pour notre conseil municipal », a aussi rappelé Pierre Guilbault.

Une offre de services complète

Bien au-delà des interventions en cas d'incendie, cette entente permet aux citoyennes et citoyens de Crabtree et de Notre-Dame-de-Lourdes de bénéficier d'une offre de services complète, comprenant notamment les services de premiers répondants, les interventions lors d'accidents routiers, la gestion des matières dangereuses et plusieurs types de sauvetages spécialisés. À cette expertise d'intervention s'ajoute un important volet préventif qui englobe l'inspection des bâtiments, l'étude des plans, l'application de la réglementation ainsi que des activités de sensibilisation auprès du public. Cette combinaison de prévention et d'intervention contribue à assurer une protection optimale des personnes, des biens et de l'environnement.

Rappelons que le Service de sécurité incendie de Saint-Charles-Borromée dessert plus de 45 000 citoyennes et citoyens des MRC de Joliette et de Montcalm.