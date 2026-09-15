Journée Portes ouvertes sur les fermes de Lanaudière: plus de 10 400 visiteurs

Le dimanche 13 septembre avait lieu la Journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec, organisée par la Fédération de l’UPA de Lanaudière (FUPAL), en collaboration avec l’Union des producteurs agricoles (UPA).

Cette année, ce sont plus de 10 400 personnes qui ont visité une ou plusieurs des douze fermes hôtes de la région.

« Les Portes ouvertes, c'est une occasion privilégiée de créer un véritable lien entre les producteurs agricoles et la population. En ouvrant leurs fermes, nos producteurs partagent bien plus que leur métier : ils transmettent leur passion, leur savoir-faire et les valeurs qui les animent au quotidien. Merci à toutes les familles agricoles qui ont généreusement accueilli les visiteurs et à tous ceux qui se sont déplacés pour découvrir notre agriculture lanaudoise » a indiqué le président de la Fédération de l’UPA de Lanaudière, Simon Duval.

Cette année, les douze entreprises lanaudoises qui ont ouvert leurs portes ont présenté aux visiteurs une grande variété de productions différentes. Les participants ont pu, entre autres, rencontrer des producteurs passionnés, apprendre sur les différentes productions agricoles, participer à plusieurs activités éducatives, en plus de déguster et de découvrir des produits locaux d’exception.