Artiste-peintre
Louise St-Jean présente Bancs publics à Notre-Dame-des-Prairies
La Ville de Notre-Dame-des-Prairies invite la population à découvrir Bancs publics, une exposition de l’artiste-peintre Louise St-Jean.
Elle sera présentée du 18 septembre au 24 octobre 2026 à la salle d’exposition du Centre des arts et des loisirs Alain-Larue. Un vernissage en présence de l’artiste aura lieu le jeudi 17 septembre à 17 h 30.
Dans Bancs publics, Louise St-Jean présente une série de personnages grandeur nature assis sur des bancs publics. À travers ces moments de pause, l’artiste s’intéresse au rapport au temps et à l’espace, ainsi qu’à ces lieux accessibles à tous où l’on s’arrête, observe et prend simplement le temps d’être.
Les personnages occupent pleinement l’espace de la toile dans des compositions aux couleurs contrastées. Réalisées à l’huile, les œuvres se distinguent notamment par leurs aplats, leurs longues touches et leurs contours noirs qui donnent force et expression aux formes.
Une particularité traverse l’ensemble de l’exposition : toutes les œuvres sont peintes sur des cartes du monde dessinées par l’artiste. Ancienne cartographe, Louise St-Jean intègre ainsi une part de son propre parcours à sa pratique artistique. Des noms de pays et de villes apparaissent dans les personnages, leurs vêtements ou les décors, évoquant des territoires réels ou imaginés et créant un dialogue entre le passé et le présent.
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