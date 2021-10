Une Lanaudoise s’illustre en athlétisme

Le 16 octobre dernier, Émy Dagenais a remporté la médaille de bronze au niveau individuel en cross-country féminin lors du championnat de conférence sud-ouest.

Elle a terminé en 3e position à ce championnat, mais également au cumulatif des points de la saison, parmi les 91 coureuses de la ligue.

Il s’agit d’une première dans l’histoire du cross-country féminin au Cégep à Joliette, depuis ses débuts en 2011. « Je suis fière de moi, j'ai fait une belle course et je crois que jusqu'à présent, j'ai une très belle saison et cette médaille en est la preuve. Je travaille fort depuis plusieurs années avec mes entraînements en athlétisme et cross-country. Je suis contente que tous ces efforts me mènent vers des réussites », a exprimé Émy Dagenais.

Grâce à cet exploit, l’étudiante en Sciences humaines, profil Individu s’est taillé une place en individuel au championnat provincial.

À noter que les deux équipes, masculine et féminine, se sont également qualifiées pour ce championnat qui aura lieu sur les Plaines d’Abraham à Québec le 30 octobre prochain .