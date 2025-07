Lavaltrie offre un nouvel espace vert avec le parc Charles-Édouard-Hétu

La Ville de Lavaltrie a procédé à l’ouverture officielle du parc Charles-Édouard-Hétu, un petit espace vert soigneusement aménagé pour offrir un lieu de détente accessible à tous.

Situé au 40, rue Suzanne, ce nouvel aménagement répond à un besoin bien réel dans un secteur où les espaces verts sont peu nombreux. Il propose un lieu de détente accessible et bien intégré au quartier.

Un lieu de pause et de proximité

Le parc Charles-Édouard-Hétu s’adresse autant aux résidents du quartier qu’aux travailleurs du secteur. On y retrouve des bancs, des bancs berçants, des tables à pique-nique ainsi qu’une surface de jeu pour le tennis de table. Les citoyennes et citoyens sont d’ailleurs invités à apporter leur raquette pour en profiter pleinement. Ce lieu accueillant permet de prendre une pause, de dîner à l’extérieur ou simplement de profiter d’un moment de calme.

Ce nouvel espace se veut également un lieu de rencontre convivial pour toute la communauté. Le maire de Lavaltrie, Christian Goulet, a exprimé son enthousiasme à l’égard de cette nouvelle installation : « Ce nouvel espace vert répond à un besoin bien réel dans le secteur. C’est un lieu pour faire une pause, prendre l’air et se retrouver. Il reflète la volonté du conseil municipal d’offrir des espaces de détente de qualité, même au cœur des zones plus urbanisées. »

Un aménagement inclusif et respectueux de l’environnement

Le parc a été conçu dans une optique d’inclusion et de durabilité. Il comprend notamment une table adaptée aux personnes à mobilité réduite, afin que tous puissent profiter des installations. De plus, plusieurs éléments du mobilier urbain sont fabriqués à partir de matériaux composés à 70 % de matières recyclées, soulignant l’engagement de la Ville envers la protection de l’environnement.

Un hommage à une figure marquante de Lavaltrie

Ce parc rend hommage à Charles-Édouard Hétu, premier maire de la Paroisse de Lavaltrie (1927– 1931) et petit-fils de Jean-Baptiste Hétu, premier maire de Lavaltrie en 1855. Son engagement envers la communauté s’est transmis à son fils, Réal Hétu, conseiller municipal en 1965. L’inauguration s’est tenue en présence de membres de la famille Hétu, dont Me Jean Hétu, président de la Société d’histoire et du patrimoine de Lavaltrie et Alain Hétu, tous deux petits-fils de Charles Édouard Hétu.

Une invitation à découvrir ce nouvel espace

La Ville de Lavaltrie convie chaleureusement la population à découvrir le parc Charles-Édouard- Hétu, un espace vert qui reflète son engagement envers des infrastructures durables, inclusives et accueillantes pour tous.