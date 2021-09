Le club de gymnastique Gym Annalie fête ses 5 ans d'existence

Le club de gymnastique, basé à Notre-Dame-des-Prairies, Gym Annalie, célèbre sa cinquième année d’existence.

Le club considère avoir un bilan positif. Une centaine d’enfants se sont adonnés à la gymnastique et plusieurs en ont développé une vraie passion et reviennent chaque année. Gym Annalie offre des cours aux enfants dès 12 mois, et ce, jusqu’à l’âge adulte. De plus, un camp de jour est tenu et il reçoive également les garderies et les écoles pour des activités parascolaires et journées pédagogiques. Il est possible de venir célébrer l’anniversaire de votre enfant.

C’est en 2016 que tout a commencé avec plusieurs groupes. Avec les années, le club s’est agrandi. En 2018, des agrandissements pour leurs locaux ont été nécessaires pour répondre à la grande demande et ajouter des appareils gymniques et plusieurs matelas et matériels éducatifs.

Malheureusement, la pandémie les a forcés à fermer durant plus de 12 mois. Heureusement, leurs membres sont fidèles et répondent présents dès qu’il est autorisé à recommencer. Gym Annalie a adapté leurs méthodes et c’est ainsi que leurs activités continuent.