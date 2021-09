Un festival d’escalade bientôt à Sainte-Émélie-de-l’Énergie

La municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie s'associe au Club de montagne et d'escalade de Lanaudière et propose le tout nouveau festival Accrochez-vous! Des activités pour tous les niveaux seront au menu de cette première.

Initiation au bloc, en paroi et à la danse verticale, démonstration par des grimpeurs aguerris, danse verticale mettant en vedette Look-up arts aériens avec Vincent Poliquin-Simms, films, feront partie du festival, et ce gratuitement.

« L’escalade prend de plus en plus de place dans la vision de développement de Sainte-Émélie-de-l’Énergie qui est actuellement la seule municipalité dans Lanaudière où l’on peut s’initier et s’entrainer à l’abri des intempéries sur un bloc intérieur de 5 mètres de haut à moins de 5 minutes de parois naturelles facilement accessibles », explique la municipalité par communiqué.

L’événement aura lieu le samedi 11 septembre prochain à la paroi Proximus de 9 h 30 à 16 h 15 et se déplacera ensuite au Centre Jean-Antoine-Leprohon jusqu’à 20 h 30. Le festival sera remis au dimanche en cas de pluie.

La ferme Sarrazin vendra également sur place leurs délicieuses saucisses fraîchement grillées accompagnées de salades de 16 h 30 à 18 h 30. Les participants sont invités à apporter leur vin pour le souper qui se fera à l'extérieur.

Tous les détails au steemelie.ca/fr/accrochez-vous ou appeler au 450 886-3823 poste 5.

À noter que le passeport vaccinal sera exigé pour les activités à la salle Jean-Antoine-Leprohon.