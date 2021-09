Un tout nouveau skateparc à Saint-Charles-Borromée

Jeunes et moins jeunes ont pu découvrir le nouveau skateparc au parc Casavant-Desrochers lors de son inauguration officielle vendredi dernier. La Ville a organisé une soirée festive avec des démonstrations, de la musique, des prix de présence et des rafraîchissements offerts à tous.

« Bien que le skateparc est fort déjà populaire, c’était beau de voir les yeux de ceux et celles qui le voyaient pour la première fois. Cet ajout permet de diversifier et bonifier l’offre de loisirs », souligne Robert Bibeau, maire de Saint-Charles-Borromée.

Le tout s’est déroulé en présence de plusieurs dignitaires, notamment le conseil municipal, les députés Véronique Hivon et Gabriel Ste-Marie, la Caisse Desjardins de Joliette du Centre de Lanaudière ainsi que les membres du comité consultatif du skateparc.

« La nouvelle installation qui est au cœur du parc fait des heureux chez les adeptes du sport tout comme les novices depuis juin dernier et vient poursuivre la revitalisation du parc Casavant-Desrochers en un site multirécréatif et multigénérationnel », indique la Ville par communiqué.

Participation citoyenne depuis 2018

Les démarches pour la réalisation de cet aménagement ont quant à elles débutées il y a un peu plus de deux ans avec un comité d’adeptes et de citoyens-experts. La démocratie participative faisait partie intégrante du projet, de la sélection des appels d’offres en passant par l’architecture retenue.

Le projet, d’une valeur de 325 000$, incluant le design, l’excavation, la construction et l’aménagement, a été confié à Papillon skateparcs.

Le concept a été développé par l’entreprise d’Hugo Papillon, lui-même un sportif qui se démarque dans la communauté de skate. Avec une surface d’évolution de 790 mètres carrés et son cœur vert, sorte de triangle naturel pour égayer la pratique des utilisateurs, « cette installation en fait l’une des plus belle et unique dans Lanaudière », ajoute-t-on.

Rappelons que la transformation du parc Casavant-Desrochers en un site dédié aux sports et aux loisirs a été annoncée en mars 2018. Le financement de cette revitalisation est issu du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives (phase IV) du gouvernement québécois dans lequel le projet s’inscrit.