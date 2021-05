Réaménagement de la piste de BMX à Saint-Charles-Borromée : la Ville veut l'opinion des amateurs

La Ville de Saint-Charles-Borromée convie les amateurs de vélo de tous niveaux et de tous âges à participer à une consultation citoyenne, intitulée « Bike to the future », visant à définir la vision entourant la mise à niveau de la piste de bicross au parc Casavant-Desrochers.

Le bicross a connu un bond en avant considérable lorsque la discipline a intégré le programme des Jeux olympiques en 2008 à Pékin. La popularité pour ce sport n’a cessé de grandir depuis.

« Bien avant la flambée pour ce sport, la Ville se dotait de cette installation homologuée avec fierté. Quelques années plus tard, le souhait du conseil municipal est de l’actualiser pour mieux répondre à la demande et à la ferveur des utilisateurs. Nous voulons, encore une fois, leur offrir, aux jeunes et aux moins jeunes, une piste à la hauteur des espérances », souligne le maire Robert Bibeau.

L’équipe municipale aspire à ce que tous profitent pleinement de cette installation qui permet aux amateurs d’évoluer dans un environnement sécurisé et en pratique libre. La Ville souhaite également proposer un concept inclusif qui sera ouvert à tous pilotes de bicross, de vélocross et tous les cyclistes, qu’ils soient débutants ou experts.

Consultation, comment participer ?

Les représentants du Service des loisirs vont soumettre diverses idées pour le réaménagement de la piste. L’une des trois options suivantes devra être choisie, soit rénover l’actuelle piste pour la mettre au goût du jour, la transformer en piste de Pumptrack ou ajouter à l’une des options précédentes un circuit de vélo de montagne en parallèle.

Ces trois scénarios tiendront compte du site dans lequel s’inscrit la piste, c’est-à-dire un parc multifonctionnel et multigénérationnel, avec un skate-park tout juste à côté. La Ville souhaite faire évoluer sa piste-culte sans affecter l’ambiance unique de son époque d’origine dans le parc Casavant-Desrochers.

Elle désire néanmoins que les utilisateurs soient au cœur des décisions puisqu’ils sont les experts de cette piste.

Pour prendre part à la consultation citoyenne « Bike to the future », les intéressés devront être disponible le 16 juin de 17 h 30 à 20 h 30 et rédigez une lettre de motivation de 200 mots incluant une brève présentation de son profil ou de son expérience cycliste (débutant ou expert) et les raisons pour lesquelles elle souhaite partager ses idées et ses réflexions. La lettre devra être envoyée à [email protected] d’ici le 8 juin 2021.