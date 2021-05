Une paroi d'escalade intérieur maintenant disponible à Sainte-Émélie-de-l’Énergie

La municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie vient de se prémunir d’une paroi d’escalade qui sera disponible au centre culturel et sportif Jean-Antoine-Leprohon.

Cette installation a coûté 50 000 $ et le ministère de l’Éducation assume 60 % de la facture soit un montant de près de 30 910 $. De plus, la ville se charge de 30 % des dépenses et le club d’escalade de Lanaudière financera le 10 % restant de ce mur d’escalade.

Les utilisateurs de ce mur pourront grimper jusqu’à une hauteur de près de cinq mètres. Également, il a une superficie de 43,85 mètres carrés.

En plus du club d’escalade de Lanaudière, cette infrastructure sera entre autres utilisée par l’école l’Ami-Soleil et par les usagers du camp de jour, de la Maison des jeunes les Mayais et du Git’enfant.