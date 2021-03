Dominique Cormier raconte « Traversées » : une aventure dans le Nunavik

Voir la galerie de photos

Dominique Cormier, âgée de 53 ans, est une femme active de Montréal, qui a besoin de bouger et de se dépenser. C'est pour cette raison que sa petite voix intérieure l'a conduite à participer à l'aventure Traversées.

Traversées c'est trois femmes de générations différentes, Dominique Cormier, Christine Bérubé-Martinqui et Katrena Cooper Barrett, qui ont été sélectionnées par deux réalisatrices et aventurières québécoises, Caroline Côté et Florence Pelletier, afin de traverser le parc national Kuururjuaq dans le Nunavik. Accompagnées par deux techniciens qui ont filmé l'aventure, elles ont parcouru 160 km à pied et en radeau pneumatique, pendant 20 jours, en juillet 2019.

Dans cette entrevue, la protagoniste revient sur cette expédition qui a été synonyme de dépassement de soi, solidarité et enrichissement.

« C'est un endroit magnifique, mais difficile ! », raconte Dominique. « C'est des rivières à traverser, des montagnes à traverser ... On a eu les pieds trempés pendant 20 jours. C'était une expérience assez particulière, mais tellement enrichissante ! »

Les informations pour visionner le documentaire sont disponibles sur la page Facebook Traversées / Passages. Il sera également diffusé, en version courte, le 24 mars à 21 h sur Télé-Québec et disponible sur le site internet de la chaîne.

Visionnez l'entrevue complète avec cette femme sportive et dynamique, ainsi que la bande annonce du documentaire, dans cette vidéo.