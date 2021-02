Activités pour la relâche dans Lanaudière

La région de Lanaudière offre, pour la relâche, une panoplie d’activités sécuritaires et amusantes qui permettront de vous occuper, vous et vos enfants.

Considérant la situation actuelle, il est recommandé de vérifier avec l’entreprise avant de vous déplacer et d'acheter les accès en ligne avant de partir.

Aller glisser

Plusieurs endroits permettent de pratiquer cette activité aux quatre coins de la région.

Que ce soit chez Groupe Plein Air Terrebonne, au parc Saint-Jean-Bosco (glissade sans tube), ou aux Super Glissades Saint-Jean-de-Matha, tous les amateurs de glisse seront servis. Plusieurs de ces lieux offrent également une diversité d’activités hivernales extérieures, comme la raquette, le ski de fond et le patin.

Aller skier

Ski Garceau et Ski La Réserve, tous les deux situés à Saint-Donat, attendent petits et grands. Il y a également la station de ski Val Saint-Côme et Ski Montcalm, qui offrent du ski en famille.

Cette année, les stations se sont adaptées aux consignes de la santé publique.

Aller patiner

Plusieurs patinoires sont accessibles.

Patiner en forêt dans les sentiers boisés du parc des Pionniers à Saint-Donat. Parcourez les neuf kilomètres de couloirs glacés de la rivière L'Assomption à Joliette (accessible uniquement aux résidents de la MRC cette année). La patinoire sur l'écluse à l&'Île-des-Moulins et l'anneau de glace du parc de l'Île-Lebel à Repentigny sont également de belles suggestions.

Plusieurs municipalités offrent également leur patinoire à bande ou encore des sentiers de patins.

Aller au Familizoo

Le Familizoo de Saint-Calixte qui fait aussi office de refuge animal vous fera découvrir plus de 300 espèces d'animaux et leur environnement.

Rencontrez les animaux d'ici, mais aussi les lions, singes, zèbres et autres animaux exotiques, tous les jours de 11 h à 15 h.

Jouer dans les arbres à Arbraska de Rawdon Abraska Rawdon vous ouvre ses portes tous les weekends de l'hiver, et ce jusqu'au 28 mars ainsi que pendant la semaine de relâche.

Observez les bisons en raquette à Rawdon

Aller à La Terre des Bisons à Rawdon est une expérience en soi. En hiver, cela prend une tout autre dimension.

Chaussez vos raquettes et parcourez le sentier de 1,2 km qui vous permettra d’observer les animaux de près et de façon inusitée. Bisons et wapitis dans leurs pâturages vous offriront un spectacle qui n’est pas banal. Avant de partir, allez rencontrer la vedette de l’endroit, Buffy la bisonne, et faites provision de produits de la ferme.

Faire du Fat bike

Plusieurs sentiers sont accessibles, que vous ayez votre propre vélo ou que vous souhaitiez en faire la location. Saint-Donat possède un vaste réseau de sentiers de vélos à pneus surdimensionnés pour tous les niveaux.

À Rawdon, la Tournée des Cantons permet de faire du fat bike sur un circuit de 15 km.

Enfin à Saint-Côme , les 15 km de pistes sont accessibles du parc Louis-Philippe de Grandpré en plein cœur du village.

Pêcher sur la glace

Différents types de poissons sont pêchés, selon l’endroit que vous choisirez. Nul besoin de posséder l’équipement pour la pêche sur glace. La plupart des pourvoiries qui offrent l’activité fournissent tout le matériel nécessaire.

Participer aux rencontres créatives au Musée d’art de Joliette

Les rencontres créatives virtuelles occuperont vos enfants de 5 à 12 ans tous les matins de la semaine de relâche de façon ludique et dynamique.

Les participants auront préalablement reçu une boîte de matériel et expérimenteront au fil des jours le dessin, le collage, la peinture, la gravure, l’assemblage et l’installation.

À noter que les salles d'expositions du Musée d'art de Joliette sont accessibles si vous souhaitez découvrir les différentes expositions.