Le musée Gilles-Villeneuve va rouvrir ses portes mercredi

Fermé en raison de la pandémie, le musée Gilles-Villeneuve situé Berthierville a annoncé lundi qu'il pourra de nouveau accueillir les visiteurs à compter de ce mercredi.

Pour les prochaines semaines, l’établissement qui rend hommage au légendaire pilote de course automobile sera donc ouvert du mercredi au dimanche, de 9h à 17h.

Le musée Gilles-Villeneuve présente une imposante collection regroupant voitures de courses, trophées, photos et vidéos provenant d’archives, souvenirs de Grand Prix, simulateur, boutique… et bien plus!