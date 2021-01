Le Centre sportif et culturel de Brandon suspend ses activités

Le Centre sportif et culturel de Brandon (CSCB) a annoncé qu’à la suite de la mise en place des récentes mesures sanitaires à respecter, il procède avec regret à une nouvelle fermeture temporaire pour l’ensemble de ses activités, et ce, autant à la piscine qu’à l’aréna, jusqu’au 8 février prochain.

« Cette décision nous attriste grandement, mais nous n’avons pas vraiment le choix », de mentionner Mario Frigon, président du CSCB et maire de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon. « Nous allons suivre la situation de près et tenir les usagers et la population informés des moindres changements. De plus, soyez assurés que nous déployons tous les efforts nécessaires pour vous offrir un maximum d’activités en respectant les règles sanitaires imposées. »

Dans cette optique, le CSCB en est à finaliser la mise en place de cours de Yoga et de Zumba qui seront offerts en ligne avec les professeurs réguliers pour une période de huit semaines par l’entremise de la plateforme ZOOM.

« Nous invitons les gens à surveiller notre site Web et notre page Facebook pour obtenir plus de détails. Il

sera en effet possible de s’inscrire jusqu’au 17 janvier pour ces cours en ligne », a souligné Daniel Rocheleau, directeur général du CSCB.