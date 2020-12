Les premières patinoires de quartier sont prêtes à Saint-Charles-Borromée

La Ville de Saint-Charles-Borromée a annoncé que les premières patinoires de quartier sont à leur tour prêtes à recevoir les coups de patin des citoyens.

Les Charlois auront le choix parmi plusieurs surfaces extérieures. Pour le moment, ce sont les patinoires situées dans ces parcs qui sont accessibles et qui s’ajoutent donc à la patinoire réfrigérée couverte qui est en fonction, quant à elle, depuis le 20 novembre dernier :

• Parc Casavant-Desrochers (petite patinoire et l’anneau de glace);

• Parc Jean-Livernoche;

• Parc Marc-Aurèle-Fortin.

Celles situées au parc des Pionniers et au parc D’Ailleboust ainsi que l’anneau de glace au parc Saint-Jean-Bosco ouvriront aussitôt que cela sera possible.

Certes, inutile de préciser que la préparation et la qualité des glaces sont étroitement interreliées aux conditions météorologiques très variables (neige, pluie, verglas, redoux, etc.). Cependant, depuis plusieurs jours déjà, les employés des travaux publics de la Ville travaillent d’arrache-pied jour et nuit afin

d’accueillir sécuritairement les vacanciers actifs et soucieux de bouger.

« Tous les experts le disent : la pratique de l’activité physique et les saines habitudes de vie sont bonnes pour le moral et contribuent à un mode de vie équilibré! Que nos citoyens soient débutants ou des patineurs aguerris, j’espère qu’ils profiteront de nos installations, tout en respectant les mesures mises en place pour assurer un bon déroulement. », a rappelé le maire, Robert Bibeau.

En tout temps, la collaboration de la population est essentielle afin d’assurer une activité empreinte de courtoisie. Le respect des différentes mesures émises par la santé publique pour contrer la COVID-19 est exigé.

Des bancs ont d’ailleurs été ajoutés aux abords de chacune des patinoires afin de chausser les patins.

Horaire et nouveauté pour les jours fériés

Ces patinoires de quartier sont ouvertes selon l’horaire des parcs, soit de 7 h à 23 h.

Par ailleurs, à la demande générale et en nouveauté cette année, la patinoire réfrigérée située au parc Casavant-Desrochers sera ouverte tous les jours pendant les fêtes. Veuillez toutefois noter qu’elle sera accessible le 24, 25, 31 décembre et 1er janvier de 8 h 30 à 16 h seulement.