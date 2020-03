La Ligue canadienne de hockey annule les séries 2020 et la Coupe Memorial

À la lumière de la pandémie du Coronavirus (COVID-19), la Ligue canadienne de hockey (LCH), en collaboration avec les trois ligues régionales, la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), la Ontario Hockey League (OHL) ainsi que la Western Hockey League (WHL), a pris la décision le 12 mars dernier de suspendre la saison régulière, avant d'annuler toutes les parties restantes au calendrier la semaine dernière.



La LCH a continué de suivre les plus récentes mises à jour, les directives des agences de santé publique ainsi que des experts médicaux, tout en travaillant d'arrache-pied pour trouver le meilleur scénario dans lequel le reste de notre saison pourrait être disputé. « Malheureusement, étant donné l'état préoccupant de la situation actuelle et du bien-être de la population, les risques et l'incertitude demeurent trop importants pour pouvoir aller de l'avant en toute conscience », peut-on lire dans le communiqué de la ligue.



Avec toutes ces informations en main et avec l'appui du partenaire en titre de l'événement, Kia Canada, le président de la LCH, Dan MacKenzie et les commissaires David Branch, Gilles Courteau et Ron Robison, ont pris la délicate décision d'annuler les séries éliminatoires dans la OHL, la LHJMQ ainsi que la WHL, en plus d'annuler le tournoi de la Coupe Memorial 2020 qui était prévu du 22 au 31 mai à Kelowna, C.-B.



La LCH, la LHJMQ, la OHL ainsi que la WHL sont « excessivement fières d'offrir aux joueurs le meilleur environnement sur et à l'extérieur de la patinoire, ce qui comprend notamment une attention particulière pour la santé et la sécurité de ceux-ci, mais également de tous les acteurs qui participent au succès de notre sport. »



L'objectif est maintenant de regarder vers l'avant pour préparer la prochaine saison, avec le souhait qu'elle amène de nouvelles occasions de célébrer et que la Coupe Memorial soit remise lors du prestigieux championnat national accueilli par la OHL en mai 2021.