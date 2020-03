Hockey: les Sportifs de Joliette éliminent le Condor de Nicolet

Alors que les deux premières équipes sont connues depuis une semaine, les matchs disputés ce weekend ont permis de connaître les deux derniers demi-finalistes. Du côté de Joliette, les Sportifs ont battu le Condor de Nicolet 3 à 1, jusqu'à l'éliminer.

Les Sportifs de Joliette ont disposé de leur rival en quart-de-finale en cinq parties, devant 790 spectateurs, au centre récréatif Marcel-Bonin. L’équipe co-dirigée par Gaby Roch et Nick Majeau a dû attendre jusqu’à tard en 3e période pour s’emparer du match qui a été jusque-là l’affaire des deux gardiens de buts en présence. D’un côté, Émilien Boily s'est montré intraitable pendant tout le match, permettant à son équipe de s’accrocher à une avance de 1 à 0, acquise en milieu de 2e période grâce à un but de Jason Lavallée.



Les Sportifs ont profité de l’avantage numérique pour égaliser la marque alors qu’il restait moins de cinq minutes à faire à la troisième période, grâce à un but de Raphaël Lafontaine. Ce même Lafontaine a récidivé moins de deux minutes plus tard pour donner les devants à son équipe, encore une fois en avantage numérique. Vincent Couture a enfilé ce qui s'est avéré être le but d’assurance qui allait confirmer la victoire de Joliette en cinq parties.

Source: Jean-Philippe Morin