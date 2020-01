Un début d'année en or pour Gym Annalie

Dernièrement, le club Gym Annalie a participé à deux invitations (régionale et provinciale) où les athlètes Joliettains ont su briller par leurs magnifiques performances. Les gymnastes du groupe Régional Avancé ont eu de bons résultats.

Yannaève De Celles (R5) est arrivée première au total dans sa catégorie et Anne-Frédérique Gadoury-Lavallée (R5) a reçu la médaille d’or au saut. Également, Aurélie Giguère (R4) a remporté 5 médailles (à tous les appareils et au total) incluant 4 médailles d’or. Olivia Courchesne et Simone Comeau (R4), toutes deux nouvelles dans cette catégorie, ont su se démarquer avec les médailles suivantes : 1 d’or et 3 d’argent pour Olivia et 3 d’or, 1 d’argent et 1 de bronze pour Simone.

Les gymnastes du groupe Provincial ont elles aussi réussi d’excellentes performances au point de réaliser quelque chose d’exceptionnel : toutes les athlètes du groupe se sont classées au total des appareils. Le club a exprimé sa grande fierté.

Toutes les athlètes médaillées

Des performances incroyables ont été réalisées par Florence Dubois (JO4) avec ses 4 médailles d’or (sol, poutre, saut et total) et sa 8e place aux barres. Idem pour Adèle Lavallée (JO4), médaillée de bronze aux barres et 6e au total, ainsi que pour Marie-Ange Ménard (JO4), médaillée d’or au sol, 3e aux barres, 6e à la poutre et 4e au total.

Également, Olivia Young (JO7) a remporté une 3e place aux barres, une 5e place au sol, une 6e place à la poutre et elle a été médaillée d’or au total des appareils. De même pour Joanik Ducharme (JO7) avec une 1ère place au saut, une 5e place au sol, une 6e place à la poutre et une 8e place au total. Elles ont su se démarquer avec d’excellentes performances pour la première

compétition de l’année.

C’est ainsi que nous Gym Annalie débute la saison des compétitions : en force et en beauté avec des athlètes performantes et épanouies. Les gymnastes et leurs entraîneuses, Andréa Lussier-Gagné et Audrey Deschênes, ont travaillé fort pour atteindre leurs objectifs.

Les inscriptions pour la session d’hiver ont débutées chez Gym Annalie: quelques places sont toujours disponibles. Pour plus d’informations, contacter par téléphone au 450 559-7268 ou par courriel à [email protected].com