Les Prédateurs entament leur saison locale!

Le club de hockey Les Prédateurs de Saint-Gabriel-de-Brandon de la Ligue de hockey junior AAA du Québec (LHJAAAAQ) entamera sa saison locale, la 3e de l’histoire de la concession, ce vendredi 6 septembre à 20 h à l’aréna Familiprix de Saint-Gabriel, alors que la formation accueillera pour l’occasion les Panthères de Saint-Jérôme.

Il est possible de mettre la main sur ses billets de saison pour les 24 parties locales des Prédateurs à la Pharmacie Familiprix de Saint-Gabriel, au restaurant Chez Marso de Saint-Gabriel, de même qu’au motel resto-bar Le Central de Saint-Michel-des-Saints. Il est aussi possible de s’en procurer en ligne au www.lepointdevente.com. L’achat d’un billet de saison fait économiser près de 15 % à son détenteur.

De plus, il est toujours possible de se procurer des billets à la porte la journée des parties. Il en coûtera seulement 10 $ pour un billet adulte et 5 $ pour les moins de 12 ans.

Fait à noter, l’entrée sera complètement gratuite pour les joueurs membre des associations de hockey mineur de Saint-Gabriel, de Berthier et de Joliette-Crabtree qui porteront le chandail de leur équipe, des catégories MAHG à junior inclusivement.

Enfin, les Prédateurs font tirer une paire de billets de saison par jour, et ce, jusqu’à demain inclusivement. Tous les détails du concours se trouvent sur la page Facebook de l’équipe.

Pour tout connaître sur les Prédateurs de Saint-Gabriel-de-Brandon, visitez le site Web de la formation au www.predateurs.ca ou encore la page Facebook de l’équipe à Les Prédateurs de Saint-Gabriel-de-Brandon.