Des joueuses de l'équipe benjamine des Libellules de Thérèse-Martin se hissent au sommet du podium

Les Libellules de Thérèse-Martin performent aussi bien en été qu’en hiver! En effet, alors qu’avait lieu le Championnat provincial de beach volley-ball qui s’est tenu à Drummondville les 10 et 11 août derniers, deux paires de joueuses issues de l’équipe benjamine des Libellules se sont hissées au sommet du podium.

Simone Breault et Julianne Clément ont d’abord remporté l’or à l’issue d’une fin de semaine parfaite. Leurs coéquipières, Léane Saucier et Ève St-Amour se sont quant à elles illustrées en gagnant l’argent. Une finale enlevante mettant en scène quatre coéquipières aura clos ce tournoi auquel prenaient part les 17 meilleures équipes de la province en 14 ans et moins.



À noter que Breault et Clément terminaient leur saison de beach volley-ball à l’occasion du Championnat canadien qui se tenait à Toronto du 15 au 18 août. Classées première équipe du Québec, elles ont représentées fièrement la province à cette occasion.